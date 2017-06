"...Timeless": Château Saint-Martin & Spa präsentiert visuelles Erlebnis

In dieser Saison lädt das Château Saint-Martin & Spa seine Gäste zu der modernen Kunstaustellung „...Timeless“ ein. Von Mai bis Mitte Oktober 2017 können die Gäste Kunstwerke zeitgenössischer Künstler auf dem Gelände erkunden.



In einem besonderen Umfeld, welches Natur und Wohlbefinden verbindet, sitzen Gäste unter den hundertjährigen Olivenbäumen und bewundern die Kunst aus erster Reihe. Die Ausstellung umfasst die außergewöhnliche Sammlung von dem zeitgenössischem Glas-Designer Antoine Pierini und dem Stahl-Bildhhauer Jow, welcher für seinen entschieden modernen Stil bekannt ist, bei welchem Moderne und Kreativität vereint werden. Die Wirkung der Werke wird durch die traumhafte Kulisse verstärkt. In den hauseigenen Galerien wird die Ausstellung von der Berlinerin Kiki Kausch zelebriert, die mit Porträts von emblematischen Charakteren und ihren faszinierenden Geschichten überrascht.



Das Talent und die Persönlichkeit dieser drei Künstler verleihen dem Château Saint-Martin & Spa eine besonders dynamische Atmosphäre: die Räumlichkeiten präsentieren hochwertige Kreationen, die ihren eigenen Charakter und ihre Einheit behalten, um ein eigenständiges und zusammenhängendes Ganzes zu bilden.



Kiki Kausch



Nach erfolgreichen Ausstellungen in Europa, USA und China zog Kiki Kausch nach Südfrankreich und ist nach wie vor eine der wenigen erfolgreichen Frauen in der Kunstfotografie. „Iconic People & Iconic Places" heißt die Ausstellung im glamourösen Château Saint-Martin & Spa in Vence, Teil der berühmten Oetker Collection. In großformatigen Fotografien hat Kiki Kausch viele prominente Hollywood-Stars wie Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Cameron Diaz, Steven Spielberg, Kevin Costner, Michael Douglas und Justin Timberlake porträtiert, um nur einige zu nennen.



Die Geschichte hinter Anna Unplugged: Anna, die in der Modelszene unter dem Namen Anna Mila bekannt ist, ist auf dem Sprung zu einem Supermodel. Direkt nach dem Abitur tauchte sie vor zwei Jahren in den eiskalten Pool der Modewelt ein.



Und die großen Designer sind seit jeher von ihrem sinnlichen Look begeistert. Sie läuft für alle großen Labels und posiert regelmäßig für die „Vogue“. Das ,,Anna Unplugged" - Projekt ist ihr Fotokunstdebüt. Zwei verschiedene Werke können in dieser Ausstellung betrachtet werden. Neben dieser berühmten Serie hat Kiki Kausch einzigartige und ruhige Momente zwischen Eisbergen in Grönland, Bergen in den französischen Alpen und faszinierenden Geschichten des Lebens festgehalten. Ihre Suche nach Schönheit und Humor ist der rote Faden in ihrer Arbeit, immer mit ihre roten Tasche, mit der reist sie zu den ikonischsten Orten auf der ganzen Welt. Kiki Kausch verliebte sich 2015 in das Château Saint-Martin & Spa und erklärt: „Die Umgebung hat eine großartige Energie und Schönheit. Die Zeit bleibt stehen. Meine Sinne wurden von dem Parfum Südfrankreichs inspiriert. Ich bin stolz mit meiner Ausstellung Teil des Château zu sein und somit eine Verbindung zur Außenwelt. "



www.kikikausch.com



Antoine Pierini



„Meine Werke sind eine Einladung dazu, durch Raum und Zeit zu reisen und das Streben nach lebendigen Stücken. Ich möchte den Beobachter herausfordern und starke Emotionen wecken.“



Antoine Pierini, im Jahr 1980 geboren, stammt aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater Robert Pierini, gehörte zusammen mit seinem Onkel und seiner Tante, Alain und Marysa Begou, zu den berühmtesten französischen Glasmachern. Sie waren Pioniere der "French Studio Glass Movement" und halfen dabei, geblasenes Glas in den 1980er Jahren wieder in Mode zu bringen. Als Teenager beobachtete Antoine die kleine Welt der Glasmacherei indem er Ausstellungen besuchte und viel reiste. Er arbeitete mit seinem Vater zusammen und erlernte dabei die Grundlagen der Glastechniken und entdeckte die Freude, dieses Material zu beherrschen. Diese Kunstfertigkeit der Herstellung vertiefte er in seiner Ausbildung und stellte in zahlreichen Künstlerstudios, Museen (Musverre Sars-Poterie Frankreich, Museum of Glass Tacoma, USA) und internationalen Kunstzentren (Pilchuck USA, Cesty Skla Ways of Glass Czech Republik) aus. Er ist weit gereist und hat einige der größten Namen der Glaskunstszene kennengelernt, darunter Dale Chihuly, Lino Tagliapietra, Davide Salvadore, Martin Janecky und Preston Singletary, die ihm erlaubten, seine künstlerische Vision weiter auszubauen und zu verfeinern. So näherte er sich der Welt der Skulpturen, mit seinem eigenen raffinierten Stil, mit seiner Leidenschaft für Glas, um sich durch Werke, die durch faszinierende Farben und Formen bestechen, hervorzuheben. Er ist inspiriert von dem Erbe der Menschen und ihrer Beziehung zur Natur. Sein Ansatz bezieht sich auf seine Beobachtung der natürlichen Welt und des mediterranen Kulturerbes.



www.antoinepierini.com

www.facebook.com/pierini.com



Jow



Jow ist seit 2010 Mitglied des „La Maison des Artistes“. Er lebt und arbeitet im Südosten Frankreichs, in Carpentras. Ein Kesselschmied, der sich der zeitgenössischen Kunst zuwandte. Bei seiner Tätigkeit arbeitet er sich vom Kopf zur Hand, schafft dabei harmonische Volumen, indem er das Zirkulieren von Luft in seinen Skulpturen erlaubt. Die verführerischen, üppigen femininen Kurven sind der Beweis für seinen raffinierten Stil, der den Besucher vergessen lässt, dass die Skulpturen aus kaltem Stahl gefertigt sind. Von instrumentalen Skulpturen bin hin zur abstrakten Kunst, "JOWs" metallische Welt bietet dem Beobachter einen Moment der Ruhe, einen Einblick in einen Traum.



Seine Technik: Kesselschmiederei. Dieses Gebiet der Metallurgie besteht aus der Umwandlung von kommerziellen Stahlblechen. Verschiedene Prozesse werden eingesetzt: Rollen, Falten, Biegen usw.



Der Ablauf besteht aus Erhitzen oder Kühlen des Materials. Die so hergestellten Teile werden dann durch das Schweißen zusammenfügt. Der Künstler hat sich entschlossen, vor allem mit Kühlung zu arbeiten und seine Arbeit zeichnet sich durch die Qualität seiner Oberflächen aus.



Erfahren Sie mehr unter: www.jow-culture.com



Über Château Saint-Martin & Spa, Vence, Frankreich



Die harmonische Verbindung von Eleganz und Luxus, familiärem Ambiente und einer Lage, die schon die großen Künstler der Welt anzog – das zeichnet das Château Saint-Martin & Spa aus. Dieses 5 Sterne Relais & Châteaux liegt zwischen Nizza und Cannes, nur zehn Minuten entfernt vom mittelalterlichen Dorf St Paul im Herzen der französischen Riviera. Château Saint-Martin & Spa ist der ideale Rückzugsort für Liebhaber von Kultur, Sterne-Gastronomie und der Schönheit der Provence.



Die 46 Junior Suiten, Suiten und privaten Villen (1, 2 oder 3 Schlafzimmer) und eine neue luxuriöse Suite sind vom eleganten und intimen französischen Charme geprägt. Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet und umfasst einen Salon sowie einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer. Unvergleichlich in Lage und Ausstattung sind die sechs Villen, von denen jede für sich mit 200 Quadratmetern Wohnfläche, einem bis drei Schlafzimmern, Salons und Esszimmern und drei Bädern ein Schlösschen für sich darstellt.



Nicht weniger als 14 Hektar umfasst der Hotelpark und lädt somit zu erholsamen Spaziergängen auf duftenden Wegen ein. Der bekannte Landschaftsgärtner Jean Mus hat es verstanden, eine harmonische Verbindung von natürlich gewachsenem historischem Erbe und zeitgemäßer Anlage zu schaffen. Im Herzen dieses Parks, umstanden von 300 Olivenbäumen, finden sich die Beauty- und Massageabteilung, das beheizte Schwimmbad unter freiem Himmel sowie zwei Sand-Tennisplätze, ein Freiluftsportzentrum und ein Boule-Platz.



Château Saint Martin & Spa schließt über die Winterzeit und steht seinen Gästen von April bis Oktober offen.



www.chateau-st-martin.com

Oetker Collection

Die Oetker Collection repräsentiert eine der inspirierendsten Sammlungen von Grandhotels dieser Welt. Die Bezeichnung "Masterpiece Hotel" beinhaltet ein Versprechen: die Verpflichtung, zu jeder Stunde Gastlichkeit von höchster Qualität zu bieten. Perlen stehen als Symbol für die Verbindung von Individualität, Schönheit und Qualität. Die einzelnen Perlen fügen sich zu einem glänzenden Perlenstrang zusammen, der die Häuser der Sammlung in Harmonie mit der Natur verbindet und festigt. Jedes Grandhotel ist einmalig und spiegelt das einzigartige kulturelle Erbe Europas wider: mit höchsten Service-Standards, außergewöhnlicher historischer Architektur und Ausstattung sowie großer Liebe zum Detail.



Die Oetker Collection umfasst derzeit zehn Luxushotels:



- L'Apogée Courchevel - Luxus-Chalet mit warmer, familienfreundlicher Atmosphäre und besten Ski-Bedingungen an der Spitze von Courchevel 1850 in den Französischen Alpen.

- Brenners Park-Hotel & Spa - legendäres Grandhotel inmitten eines üppigen Privatparks in Baden-Baden. Die historische Villa Stéphanie beherbergt eines der besten und innovativsten Spas Europas.

- Le Bristol Paris - das Pariser Palasthotel schlechthin. Rundum saniert. Sinnbild französischer Lebenskunst. Wunderbar gelegen in der prestigeträchtigen rue du Faubourg Saint-Honoré.

- Château Saint-Martin & Spa - romantisches Anwesen für höchste Ansprüche im Herzen der Französischen Riviera mit atemberaubendem Blick auf die Mittelmeer-Küste.

- Eden Rock - St Barths - luxuriöser Rückzugsort auf St. Barths. Erbaut auf einem Felsvorsprung, umgeben von weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer. Französische Lebenskunst im Herzen der Karibik.

- Fregate Island Private - Juwel der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes. Üppige Wälder und wilde Fauna, umspült vom kristallklaren Wasser der Seychellen. Einzigartig auf der Erde.

- Hôtel du Cap-Eden-Roc - legendäres Luxushotel inmitten eines malerischen Privatparks. Alter Glanz trifft auf modernen Luxus an der Spitze des Cap d'Antibes.

- The Lanesborough London - klassischer britischer Service im prachtvollen Umfeld einer eleganten Londoner Residenz.

- Palácio Tangará São Paulo- das wunderschön im Herzen eines tropischen Parks gelegene Luxushotel öffnet seine Pforten im Frühling 20



www.oetkercollection.com



