Drei Villen mit Wow-Faktor !!!

Eden Rock Villa Rental bietet eine Auswahl von mehr als hundert der schönsten Anwesen der Trauminsel St. Barths. Das legendäre Hotel nimmt regelmäßig neu entstandene Häuser in sein Portfolio auf. In den drei neuen Villen genießen Gäste völlige Privatsphäre, ohne dabei auf den legendären Fünf-Sterne-Service des Eden Rock verzichten zu müssen. In den luxuriösesten Häusern stehen rund um die Uhr Privat-Koch und -Butler zur Verfügung.





1. VILLA AXEL ROCKS:



Stilvoll und zeitgemäß – zwei Wörter, die die jüngst auf den Höhen von Gustavia erbaute Villa perfekt beschreiben. Vier wunderbar gestaltete Schlafzimmer mit Bad. Riesiger Infinitypool mit integriertem Esstisch, auf dem der Privatbutler köstliche Kreationen des eigenen Küchenchefs serviert.



2. VILLA IXFALIA:



Umwerfendes Anwesen mit vier Schlafzimmern für insgesamt acht Personen. Umgeben von den grünen Hügeln St. Jeans. 360-Grad-Panoramablick. Das einzigartige Innendesign im Safari-Lodge-Stil vermittelt Wärme und Freundlichkeit. Nur fünf Minuten Fahrt von Eden Rock entfernt. Mit Infinitypool, Fitnessraum und vielem mehr.





3. VILLA UTOPIC:



Trotz des Namens ein Traum, der garantiert in Erfüllung geht. Elegante Villa mit drei Schlafzimmern und vier geräumigen Badezimmern. Erbaut im historischen Dorf Corossol, mit atemberaubendem Blick über die gleichnamige Bucht. Edle, farbenfrohe Einrichtung. Ideal gelegen in der Nähe sowohl des Strands als auch von Eden Rock - St Barths – dem zweiten Zuhause der Gäste.



Über EDEN ROCK VILLA RENTAL



Die Qualität der Häuser entspricht allerhöchsten Ansprüchen. Anne Dentel, Villenexpertin und Leiterin von Eden Rock Villa Rental: „Jedes ausgewählte Anwesen ist so einzigartig wie seine Gäste. Um den Aufenthalt so erfreulich wie möglich zu gestalten und Luxushotel-Niveau zu gewährleisten, stellen wir einen persönlichen Butler, einen hingebungsvollen Küchenchef sowie einen 24-Stunden-Concierge zur Verfügung.“



Weitere Annehmlichkeiten: täglicher Frühstücksservice, Produkte der Pflegeserie Ligne St Barths, eigene Sonnenliegen am begehrten Strand von St. Jean sowie Vorrang bei Reservierungen in den Hotelrestaurants mit Meeresblick unter Leitung von Starkoch Jean-Georges Vongerichten.





Oetker Collection

Die Oetker Collection repräsentiert eine der inspirierendsten Sammlungen von Grandhotels dieser Welt. Die Bezeichnung „Masterpiece Hotel“ beinhaltet ein Versprechen: die Verpflichtung, zu jeder Stunde Gastlichkeit von höchster Qualität zu bieten. Perlen stehen als Symbol für die Verbindung von Individualität, Schönheit und Qualität. Die einzelnen Perlen fügen sich zu einem glänzenden Perlenstrang zusammen, der die Häuser der Sammlung in Harmonie mit der Natur verbindet und festigt.



Jedes Grandhotel ist einmalig und spiegelt das einzigartige kulturelle Erbe Europas wider: mit höchsten Service-Standards, außergewöhnlicher historischer Architektur und Ausstattung sowie großer Liebe zum Detail.



Die Oetker Collection umfasst derzeit neun Luxushotels:



- L’Apogée Courchevel – Luxus-Chalet mit warmer, familienfreundlicher Atmosphäre und besten Ski-Bedingungen an der Spitze von Courchevel 1850 in den Französischen Alpen.

- Brenners Park-Hotel & Spa – legendäres Grandhotel inmitten eines üppigen Privatparks in Baden-Baden. Die historische Villa Stéphanie beherbergt eines der besten und innovativsten Spas Europas.

- Le Bristol Paris – das Pariser Palasthotel schlechthin. Rundum saniert. Sinnbild französischer Lebenskunst. Wunderbar gelegen in der prestigeträchtigen rue du Faubourg Saint-Honoré.

- Château Saint-Martin & Spa – romantisches Anwesen für höchste Ansprüche im Herzen der Französischen Riviera mit atemberaubendem Blick auf die Mittelmeer-Küste.

- Eden Rock - St Barths – luxuriöser Rückzugsort auf St. Barths. Erbaut auf einem Felsvorsprung, umgeben von weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer. Französische Lebenskunst im Herzen der Karibik.

- Fregate Island Private – Juwel der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes. Üppige Wälder und wilde Fauna, umspült vom kristallklaren Wasser der Seychellen. Einzigartig auf der Erde.

- Hôtel du Cap-Eden-Roc – legendäres Luxushotel inmitten eines malerischen Privatparks. Alter Glanz trifft auf modernen Luxus an der Spitze des Cap d’Antibes.

- The Lanesborough London – klassischer britischer Service im prachtvollen Umfeld einer eleganten Londoner Residenz.

- Palácio Tangará São Paulo– wunderschön im Herzen eines tropischen Parks gelegenes Luxushotel.



www.oetkercollection.com

