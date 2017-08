Dinner & Tea im Château Saint-Martin & Spa

Agnès Defontaine, Geschäftsführerin von Betjeman & Barton, sowie Jean-Luc Lefrançois, mit einem Michelin-Stern gekrönter Küchenchef des Restaurants Le Saint-Martin, vereinen am Abend des 21. Septembers ihre Künste und präsentieren mit „Infini T“ ein Dinner für Freunde des Außergewöhnlichen.



Betjeman & Barton ist ein wegweisendes Unternehmen, das von dem Wunsch geleitet wird, großen Tee in all seinen Variationen zu erforschen. Langjährige Arbeit brachte die köstlichsten und ungewöhnlichsten Geschmackskombinationen hervor. Nach dem Erfolg des letzten Jahres wollte Agnès Defontaine das einzigartige Verkostungserlebnis wiederholen. An ihrer Seite steht auch heuer wieder ihr langjähriger Freund Jean-Luc Lefrançois. Der legendäre Küchenchef des Château Saint-Martin & Spa – ein Juwel der renommierten Oetker Collection – setzt beim Kochen auf Leichtigkeit, Einfachheit, Präzision und Erfindungsreichtum.



Auf den Höhen der Französischen Riviera mit atemberaubendem Blick aufs Mittelmeer serviert Jean-Luc Lefrançois, der vor kurzem seinen ersten Michelin-Stern erhielt, fünf umwerfende Gerichte, die perfekt zu Teesorten von höchster Qualität passen. Die Zusammenarbeit des Chefkochs mit Agnès Defontaine ist Ergebnis einer großen Freundschaft, die bereits seit über einem Jahrzehnt besteht und immer wieder dazu genutzt wird, unterschiedliches Knowhow zu einem großartigen kulinarischen Erlebnis zu verbinden.



Die Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit zugänglich und findet am 21. September ab 20 Uhr im Restaurant Le Saint-Martin statt. Freunde des Vorzüglichen haben die Möglichkeit, köstliche Speisen und passende Teesorten zu entdecken – von der Vorspeise zum Dessert.



Hier einige Kombinationen, die Lust auf mehr machen:



Erdige und blumige Subtilität



Hausgemachte Enten-Foie-Gras-Ravioli, pochiert in Schwarzem Tee mit Veilchen, fein gewürzt mit getrockneten Aprikosen, Haselnüssen, Pistazien, Mandeln und Pinienkernen. Das Gericht wird begleitet von roher und gekochter Roter Beete.



Perfekt ausbalancierte Noten



Gebratener Lammrücken mit Grünem Tee aus Japan, begleitet von einer feinen Artischocken-Mousseline und Pastinaken-Confit auf einem Bett aus grobem Salz. Der Tee wird mit Butternuss-Squash beschichtet und dann für die Knusprigkeit in japanischem Panko-Mehl gebraten.



Menüpreis: 90 Euro.

Datum: Donnerstag, 21. September 2017, ab 20 Uhr.

Château Saint-Martin & Spa

2490 Avenue des Templiers

06140 Vence – Frankreich



Über Château Saint-Martin & Spa, Vence, Frankreich



Die harmonische Verbindung von Eleganz und Luxus, familiärem Ambiente und einer Lage, die schon die großen Künstler der Welt anzog – das zeichnet das Château Saint-Martin & Spa aus. Dieses 5 Sterne Relais & Châteaux liegt zwischen Nizza und Cannes, nur zehn Minuten entfernt vom mittelalterlichen Dorf St Paul im Herzen der französischen Riviera. Château Saint-Martin & Spa ist der ideale Rückzugsort für Liebhaber von Kultur, Sterne-Gastronomie und der Schönheit der Provence.



Die 46 Junior Suiten, Suiten und privaten Villen (1, 2 oder 3 Schlafzimmer) und eine neue luxuriöse Suite sind vom eleganten und intimen französischen Charme geprägt. Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet und umfasst einen Salon sowie einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer. Unvergleichlich in Lage und Ausstattung sind die sechs Villen, von denen jede für sich mit 200 Quadratmetern Wohnfläche, einem bis drei Schlafzimmern, Salons und Esszimmern und drei Bädern ein Schlösschen für sich darstellt.



Nicht weniger als 14 Hektar umfasst der Hotelpark und lädt somit zu erholsamen Spaziergängen auf duftenden Wegen ein. Der bekannte Landschaftsgärtner Jean Mus hat es verstanden, eine harmonische Verbindung von natürlich gewachsenem historischem Erbe und zeitgemäßer Anlage zu schaffen. Im Herzen dieses Parks, umstanden von 300 Olivenbäumen, finden sich die Beauty- und Massageabteilung, das beheizte Schwimmbad unter freiem Himmel sowie zwei Sand-Tennisplätze, ein Freiluftsportzentrum und ein Boule-Platz.



Château Saint Martin & Spa schließt über die Winterzeit und steht seinen Gästen von April bis Oktober offen.



www.chateau-st-martin.com

Oetker Collection

Die Oetker Collection repräsentiert eine der inspirierendsten Sammlungen von Grandhotels dieser Welt. Die Bezeichnung "Masterpiece Hotel" beinhaltet ein Versprechen: die Verpflichtung, zu jeder Stunde Gastlichkeit von höchster Qualität zu bieten. Perlen stehen als Symbol für die Verbindung von Individualität, Schönheit und Qualität. Die einzelnen Perlen fügen sich zu einem glänzenden Perlenstrang zusammen, der die Häuser der Sammlung in Harmonie mit der Natur verbindet und festigt.



Jedes Grandhotel ist einmalig und spiegelt das einzigartige kulturelle Erbe Europas wider: mit höchsten Service-Standards, außergewöhnlicher historischer Architektur und Ausstattung sowie großer Liebe zum Detail.



Die Oetker Collection umfasst derzeit neun Luxushotels:



- L'Apogée Courchevel - Luxus-Chalet mit warmer, familienfreundlicher Atmosphäre und besten Ski-Bedingungen an der Spitze von Courchevel 1850 in den Französischen Alpen.

- Brenners Park-Hotel & Spa - legendäres Grandhotel inmitten eines üppigen Privatparks in Baden-Baden. Die historische Villa Stéphanie beherbergt eines der besten und innovativsten Spas Europas.

- Le Bristol Paris - das Pariser Palasthotel schlechthin. Rundum saniert. Sinnbild französischer Lebenskunst. Wunderbar gelegen in der prestigeträchtigen rue du Faubourg Saint-Honoré.

- Château Saint-Martin & Spa - romantisches Anwesen für höchste Ansprüche im Herzen der Französischen Riviera mit atemberaubendem Blick auf die Mittelmeer-Küste.

- Eden Rock - St Barths - luxuriöser Rückzugsort auf St. Barths. Erbaut auf einem Felsvorsprung, umgeben von weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer. Französische Lebenskunst im Herzen der Karibik.

- Fregate Island Private - Juwel der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes. Üppige Wälder und wilde Fauna, umspült vom kristallklaren Wasser der Seychellen. Einzigartig auf der Erde.

- Hôtel du Cap-Eden-Roc - legendäres Luxushotel inmitten eines malerischen Privatparks. Alter Glanz trifft auf modernen Luxus an der Spitze des Cap d'Antibes.

- The Lanesborough London - klassischer britischer Service im prachtvollen Umfeld einer eleganten Londoner Residenz.

- Palácio Tangará São Paulo - wunderschön im Herzen eines tropischen Parks gelegenes Luxushotel.



