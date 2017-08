AQUA ORGANIC: Pflegeserie und Verwöhn-Treatments im Luxus-Spa der Villa Stéphanie

Das Luxus-Spa Villa Stéphanie, Teil des Brenners Park-Hotel & Spa, dem Stammhaus der Oetker Collection, setzt ab sofort auf die neue Produktlinie AQUA ORGANIC. Die Pflegeserie steht für ausgewogene Kosmetik von höchster Qualität – organisch, vegan, hypoallergen und dermatologisch getestet. Aqua Organic sagt Ja zur Natürlichkeit der Haut und Nein zu Mineralöl-Derivaten, Parabenen, künstlichen Duft- und Farbstoffen sowie überflüssiger Verpackung.





Einige der speziell auf die Detox-Philosophie des Luxus-Spas abgestimmte Körperprodukte und Behandlungen entwickelte AQUA ORGANIC gemeinsam mit den Villa Stéphanie-Experten. die sich im Dreiklang „Organisch, eigen und exklusiv“ bewegende Marke wurde 2009 von Dr. med. Lars-Peter Kuhr zusammen mit Bernd Schmidt mit ‚Mut zum Eigenen‘ kreiert. Der renommierte Münchner Humanmediziner schult bereits seit Jahren das Hotel im Bereich QPNT (Qualified Personal Nutrition Training). Das zeitgemäße Ernährungscoaching steht unter der Devise „Detox Your Life. Change Your Food.“ Denn Gutes kommt von außen wie innen.



Die Treatments im Detail:



1. AQUA ORGANIC LUXURY FACIAL

Fein und punktgenau auf die individuellen Bedürfnisse der Haut abgestimmt. Wertvolle Pflanzenwirkstoffkombination: Pure Pflanzenöle und hochwertige Mineralstoffe sorgen für porentiefe Reinheit, glatte Haut und einen strahlenden Teint. Nach einer gründlichen Reinigung mit einem sanften Rohrzucker-Cocosöl-Peeling und einer klärenden Spirulina-Alginatmaske wird die Haut mit hochwirksamer Hyaluronsäure und dem natürlichen Feuchtigkeitsbooster Aloe Vera verwöhnt. Eine stoffwechselanregende Gesichtslymphdrainage mit antioxidativem Sanddorn-Serum rundet das Treatment ab.Grüner Luxus für die Haut. Dauer: 80 Minuten.



2. AQUA ORGANIC CLARIFYING TREATMENT

Intensiv reinigend. Ein Rohrzucker-Cocosöl-Peeling entfernt abgestorbene Hautschüppchen, während die trockene, müde Haut gleichzeitig belebt und durchfeuchtet wird. Die anschließende Körperpackung aus weißer Tonerde, Jojoba-, Mandel- und Sonnenblumenöl entfernt Unreinheiten und pflegt den ganzen Körper. Während der Einwirkzeit wird der Gast mit einer reinigenden Gesichtsbehandlung und einer entspannende Gesichtsmassage verwöhnt.

Reinigung von Kopf bis Fuß. Dauer: 90 Minuten.



3. AQUA ORGANIC DETOXIFYING TREATMENT

Intensiv entgiftend. Ein Peeling aus Bio-Reiskeimöl und Salz aus dem Toten Meer regt die Durchblutung an und stimuliert den Entgiftungsprozess der Haut. Eine Chlorella-Algenpackung verstärkt die Entgiftung und leitet Schadstoffe über die Haut aus. Eine spezielle Wärmekompresse durchwärmt das Sonnengeflecht und verstärkt die entschlackende Schwitzpackung. Während der Einwirkzeit wird das Gesicht mit einer durchfeuchtenden Behandlung und einer entstauenden Lymphdrainage gepflegt.

Entgiftung von Kopf bis Fuß. Dauer: 90 Minuten.



4. AQUA ORGANIC LUXURY RITUAL

Das Ritual beginnt mit einem Detox-Bad mit Salz aus dem Toten Meer und einem organischen Aromabadeöl. Es folgt ein reinigendes oder entgiftendes Body-Treatment. Abgerundet werden die wohltuenden Stunden mit der oben beschriebenen Gesichtsbehandlung „AQUA ORGANIC Luxury Facial“.

Green Glam: Reinigen, Entgiften, Pflegen. Dauer: 3,5 Stunden.



http://www.aqua-organic.eu/de/



https://www.brenners.com/ger/villa-stephanie

Oetker Collection

Die Oetker Collection repräsentiert eine der inspirierendsten Sammlungen von Grandhotels dieser Welt. Die Bezeichnung "Masterpiece Hotel" beinhaltet ein Versprechen: die Verpflichtung, zu jeder Stunde Gastlichkeit von höchster Qualität zu bieten. Perlen stehen als Symbol für die Verbindung von Individualität, Schönheit und Qualität. Die einzelnen Perlen fügen sich zu einem glänzenden Perlenstrang zusammen, der die Häuser der Sammlung in Harmonie mit der Natur verbindet und festigt.



Jedes Grandhotel ist einmalig und spiegelt das einzigartige kulturelle Erbe Europas wider: mit höchsten Service-Standards, außergewöhnlicher historischer Architektur und Ausstattung sowie großer Liebe zum Detail.



Die Oetker Collection umfasst derzeit neun Luxushotels:



L'Apogée Courchevel - Luxus-Chalet mit warmer, familienfreundlicher Atmosphäre und besten Ski-Bedingungen an der Spitze von Courchevel 1850 in den Französischen Alpen.



Brenners Park-Hotel & Spa - legendäres Grandhotel inmitten eines üppigen Privatparks in Baden-Baden. Die historische Villa Stéphanie beherbergt eines der besten und innovativsten Spas Europas.



Le Bristol Paris - das Pariser Palasthotel schlechthin. Rundum saniert. Sinnbild französischer Lebenskunst. Wunderbar gelegen in der prestigeträchtigen rue du Faubourg Saint-Honoré.



Château Saint-Martin & Spa - romantisches Anwesen für höchste Ansprüche im Herzen der Französischen Riviera mit atemberaubendem Blick auf die Mittelmeer-Küste.



Eden Rock - St Barths - luxuriöser Rückzugsort auf St. Barths. Erbaut auf einem Felsvorsprung, umgeben von weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer. Französische Lebenskunst im Herzen der Karibik.



Fregate Island Private - Juwel der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes. Üppige Wälder und wilde Fauna, umspült vom kristallklaren Wasser der Seychellen. Einzigartig auf der Erde.



Hôtel du Cap-Eden-Roc - legendäres Luxushotel inmitten eines malerischen Privatparks. Alter Glanz trifft auf modernen Luxus an der Spitze des Cap d'Antibes.



The Lanesborough London - klassischer britischer Service im prachtvollen Umfeld einer eleganten Londoner Residenz.



Palácio Tangará São Paulo - wunderschön im Herzen eines tropischen Parks gelegenes Luxushotel.



www.oetkercollection.com



