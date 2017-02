Keine halben Sachen: Aktionsreihe "Hundertprozentig!"

Aktuell läuft bei vielen Betrieben des Verbands Ökokiste e.V. die Aktionsreihe „Hundertprozentig!“ an. Der Verband möchte Verbraucher anhand konkreter Produktpakete und -angebote auf Unterschiede bei Bio-Waren aufmerksam machen. Gemeinsam mit ausgewählten Naturkostherstellern grenzt sich der Verband damit vom größtenteils undifferenzierten Bio-Angebot bei Discountern und anderen Anbietern ab.



Der deutschlandweit tätige Verband regionaler Bio-Lieferbetriebe reagiert mit dieser Aktion auf das immer unüberschaubarer werdende Angebot von Bio-Lebensmitteln. Laut Dr. Karl-Heinz Firsching vom Ökokisten-Betrieb Bosshammersch-Hof verliert das Versprechen „Bio“ derzeit auf dem Markt an Gewicht: „Momentan springen immer mehr, auch konventionelle Anbieter, auf den Bio-Zug auf, um zu profitieren. Mit dem Ergebnis, dass die Kunden mit vielfältigsten Werbeaussagen berieselt werden, die es irgendwann schwermachen, gesichtslose Massenware von authentischen Bio-Erzeugnissen zu unterscheiden. Uns als Öko-Pionieren fehlt dabei die umfassende Wertebasis.“ Erzeugernähe bleibe bei der Mainstream-Welle oft auf der Strecke, Herkunft und Transparenz ohnehin. Auch stehe Bio in der Regel nicht mehr für eine authentische Wertschöpfung, faire Arbeitsbedingungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Partnern und Ressourcen – Stichwort Bodenerhalt oder Ausbau ökologisch betriebener Flächen – treten allzu leicht in den Hintergrund.



Als Zusammenschluss aus Bio-Lieferbetrieben handelt der Verband Ökokiste e.V. seit über zwanzig Jahren konsequent nach anspruchsvollen ökologischen Standards. Gemäß der Leitlinie „100 Prozent Bio, frisch ins Haus geliefert“ legen alle Mitgliedsbetriebe großen Wert auf die Einhaltung strenger Bio-Kriterien – dazu gehören unter anderem Quoten an Verbandsware und regionalen Erzeugnissen sowie der direkte Kontakt zu den Erzeugern.



Halbherzig reicht nicht



Viele Mitgliedsbetriebe haben sich deshalb mit ausgewählten Bio-Erzeugern und -Herstellern zusammengetan, um sich für die Idee „Bio“ im besten Sinne einzusetzen. Unter dem Motto „Hundertprozentig!“ informieren sie in gemeinsamen Aktionen über die Hintergründe einzelner Ökokisten-Partner und bieten in diesem Rahmen immer wieder Pakete an, die höchsten Ansprüchen in Sachen Bio genügen. Dr. Karl-Heinz Firsching: „Halbherzig kann man Bio nicht angehen. Dafür wollen wir gemeinsam einstehen – den Aktionstitel ‚Hundertprozentig!‘ sehen wir als Anspruch und Versprechen.“ Alle Pakete enthalten kleine Extras für die Kunden, ein Dankeschön für deren Engagement in Sachen 100 Prozent Bio.



Gemeinsam stark



Den Anfang macht aktuell der Naturkosthersteller Rapunzel, der kürzlich den CSR-Preis der Bundesregierung erhielt. CSR steht für „Corporate Social Responsibility“ und würdigt Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und durch verantwortungsvolle Unternehmensführung hervorstechen. Alle teilnehmenden Ökokisten-Betriebe führen das Rapunzel-Aktionspaket aus Emmer-Spirelli, grünen Linsen, Müsli, Olivenöl und Kräutersalz – kostenlos dazu gibt es ein Glas Samba-Haselnussaufstrich. Joseph Wilhelm, Gründer und Geschäftsführer von Rapunzel hierzu: „Die Naturkostbewegung ist einmal für Werte, Inhalte und Veränderungen in der Gesellschaft und in unserer Umwelt angetreten. Diese Werte und Inhalte auf der Basis der Säulen von Nachhaltigkeit, Sozialem, Ökologie, Ökonomie und Kultur haben weiterhin – oder besser gesagt: mehr denn je – Gültigkeit. Diese Werte sollen nicht zu reinen Floskeln verkommen, wie so viele Versprechen der Billig-Bio-Angebote, die immer öfter auf Handzetteln ins Haus flattern.“



In den kommenden Monaten wird es bei vielen Ökokisten-Betrieben immer wieder Aktionen mit attraktiven Bio-Erzeugnissen geben, die diesen Namen verdienen. Im Gespräch ist man unter anderem mit der Spielberger Mühle.

Ökokiste e.V.

Seit 1996 steht der Name "Ökokiste" für 100 Prozent Bio, frisch ins Haus geliefert. Die rund 40 Betriebe des Verbands Ökokiste e. V. garantieren quer durch Deutschland hochwertige Bio-Produkte in geprüfter Qualität und beliefern zusammen bereits rund 40.000 Kunden. Ausschließlich Betriebe, die alljährlich das strenge Zertifizierungsverfahren des Verbands Ökokiste e. V. bestehen, dürfen unter der Bezeichnung "Ökokiste" arbeiten. Selbstverständlich stammen alle Lebensmittel aus kontrolliert ökologischem Landbau - nur eines der zahlreichen strengen Verbandskriterien.



Weitere Informationen finden Sie auf der Verbandsseite unter www.ökokiste.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren