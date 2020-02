Pressemitteilung BoxID: 787914 (OECD Berlin Centre)

Umwelt auf einen Blick 2020

568 kg kommunale Abfälle verursacht ein Österreicher durchschnittlich im Jahr (fast 50 kg mehr als der OECD-Schnitt). 450 Todesfälle pro Million Einwohner gehen in Deutschland auf Feinstaubbelastung zurück (326 sind es im OECD-Schnitt). Und mit 36,5 Prozent gelten in der Schweiz besonders viele der bekannten Säugetierarten als bedroht (nur in Slowenien sind es OECD-weit mit 38,2 Prozent noch mehr).



Diese und viele weitere Entwicklungen beschreibt die heute erschienene Studie Umwelt auf einen Blick 2020 („Environment at a Glance 2020“) für die OECD-Länder. Mit Blick auf fünf verschiedene Bereiche (Klima, Luft, Wasser, Biodiversität und Abfall/Wertstoffe) untersucht die Studie, wo sich die Situation in den Mitgliedsländern verbessert hat und wo dringender Handlungsbedarf besteht. Darüber hinaus prognostiziert sie Umwelt- und Klimaentwicklungen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.



Basis der Studie sind die Daten der öffentlich zugänglichen OECD-Plattform Environment at a Glance, auf der Nutzer jederzeit Zugang zu den aktuellsten Umweltdaten der OECD-Länder haben, diese interaktiv vergleichen und visualisieren können.



Sie finden die gesamte Studie auf unserer Website unter https://www.oecd-ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance/volume-/issue-_4ea7d35f-en

