Bessere Hatung, mehr Leistung

Active Spine Baselayers

Mehr Leistung dank einer verbesserten Haltung? Ganz einfach mit den Active Spine Baselayern! Die neueste Innovation von ODLO unterstützt Sport-Enthusiasten spürbar dabei, ihre Körperhaltung zu stabilisieren. Denn eine aufrechte Körperhaltung sorgt für eine erhöhte Sauerstoffaufnahme und reduziert Muskelermüdungen, was sich positiv auf Performance, Erholung und Wohlbefinden auswirkt. Was Sportlern hilft, funktioniert natürlich auch bestens im Alltag.



WARUM EINE GUTE HALTUNG SO WICHTIG IST



„Sitz gerade!“ – Wahrscheinlich hast auch du als Kind diesen Satz häufiger gehört. Eine Aufforderung, die heute aktueller ist denn je. Denn leider verfügen immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft über Haltungsprobleme. Der Grund dafür sind unsere sitzende Lebensweise bzw. das routinemäßige Sitzen oder Stehen mit einer schlechten Körperhaltung über längere Zeiträume. Die Folgen einer Fehlhaltung können Nacken-, Kopf- und Brustkorb-Schmerzen sein. Auch kann die Leistung im Sport beeinträchtigt werden, indem das Atmen schwerer fällt oder die Bewegungen unökonomisch werden. Eine verbesserte Haltung sorgt für Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf Leistung und Beweglichkeit aus. Zudem signalisiert eine aufrechte Haltung Selbstvertrauen, verleiht eine positive Ausstrahlung und sorgt für ein schlankeres und jüngeres Erscheinungsbild.



DIE LÖSUNG FÜR EINE VERBESSERTE HALTUNG



Zur Unterstützung der Körperhaltung bei sportlichen Aktivitäten und im Alltag bietet Odlo seine einzigartigen, höchst innovativen Active Spine Baselayer an. Inspiriert von der natürlichen Funktion der menschlichen Wirbelsäule und auf Basis neuester biomechanischer Studien, sorgt das straffe Active-Spine-Element für eine stabile Haltung, indem es Schultern, Wirbelsäule und Torso aufrichtet. Das bedeutet, dass die Wirbelsäule gestreckt und der Brustraum geweitet wird. Dies erhöht die Sauerstoffzufuhr und reduziert ermüdende Muskelschwingungen, während gleichzeitig der Oberkörper zusätzliche Stabilität erhält, was Rückenproblemen vorbeugt. Der Effekt ist sofort spürbar!



Die patentierte Active-Spine-Technologie wurde für Leistungs- und Hobbysportler entwickelt, insbesondere für Aktivitäten wie Running, Teamsport oder CrossFit. Doch es hat sich gezeigt, dass sich die innovative Technologie auch im Alltag bewährt.



PREISGEKRÖNTE INNOVATION



Dass die Active Spine Baselayer von Odlo zukunftweisend sind, wurde schnell erkannt. So wurde 2018 das Active Spine Pro T-Shirt mit einem ISPO Gold Award in der Kategorie Health & Fitness ausgezeichnet. Jedes Jahr prüft eine über 40-köpfige unabhängige Jury des International Sports Business Network (ISPO) mehrere Hundert Produkte in verschiedenen Kategorien und zeichnet die besten mit dem ISPO Gold Award aus. Nach der erfolgreichen Einführung der Active Spine Pro Baselayer Anfang dieses Jahres, wird nun diese Saison die Light-Qualität eingeführt.



THE ACTIVE SPINE LIGHT LINE

Active Spine Light Baselayer T-Shirt

€70.00 / Damen XS – XL / Herren XS – XXL



Active Spine Light Baselayer

€80.00 / Damen XS – XL / Herren XS – XXL



