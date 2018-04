DER STAATSANWALT - Drehstart der neuen Folgen

Seit dem 10. April ermittelt er wieder – „Der Staatsanwalt“ startet in seine 14. Saison, dieses Mal mit einem 90-minütigen Special und sieben Folgen à 60 Minuten.



Bei der Ausstrahlung Anfang 2018 waren im Schnitt 5,77 Millionen Zuschauer dabei, das entspricht einem Markanteil von 17,7%.



Die Folge „Rätselhafter Überfall“ führte das Team um Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold, siehe Foto, links) in den ersten Drehtagen in ein Golfhotel im Taunus.



Unterstützt wird der Staatsanwalt, wie immer, von den Kriminalhauptkommissaren Kerstin Klar (Fiona Coors) und Christian Schubert (Simon Eckert). Ebenfalls wieder dabei sind die Rechtsmedizinerin Dr. Judith Engel (Astrid Posner) und der Imbiss-Betreiber Stefan Schiller (Heinrich Schafmeister).



In Episodenrollen zu sehen sind neben anderen Philipp Brenninkmeyer (siehe Foto, rechts), Gesine Cukrowski, Thorsten Merten und Idil Üdner.



Die weiteren Folgen entstehen bis Mitte November in und um Wiesbaden. Der Staatsanwalt bekommt es mit einem Immobilienskandal, dem zufälligen Fund einer Wasserleiche, einem getöteten Mitarbeiter einer Reinigungsfirma und dem Mord an der Ärztin einer Kinderwunschpraxis zu tun.



Die Regisseure Martin Kinkel, Johannes Grieser und Ulrich Zrenner inszenieren Bücher der Autoren Leo P. Ard und Michael B. Mueller, Mike Bäuml, Timo Berndt, Annika Tepelmann, Melanie Brügel, Ralf Kinder und Johannes Rotter.



„Der Staatsanwalt“ ist eine Produktion der Odeon TV Wiesbaden, Produzentin ist Andrea Jedele. Die Redaktion im ZDF liegt bei Günther van Endert.

