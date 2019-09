Pressemitteilung BoxID: 767747 (ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH)

Eine Unternehmenskooperation mit Erfolg! ODEG und WIPA

Gemeinsam für die Integration von Fachkräften mit Migrationshintergrund

Die ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH fokussiert sich nicht nur auf die Rekrutierung deutscher, sondern auch auf Fachkräfte mit Migrationshintergrund für ihr Eisenbahn-verkehrsunternehmen. Die ODEG hat bereits sehr gute Erfahrungen mit Mitarbeiter/-innen aus aller Welt, beispielsweise Asien, Osteuropa, Afrika gesammelt. Alle Kollegen/-innen mit internationalen Wurzeln arbeiten bereits erfolgreich bei der ODEG und sind bestens im Team integriert.



Um auf diesen Erfolg aufzusetzen, hat die ODEG in diesem Jahr ein Kooperationsprojekt mit der Bundesagentur für Arbeit sowie der WIPA GmbH Berlin, einem nationalen Bildungsunternehmen mit Fokus auf die Sparten Wirtschaft und Sprache, gestartet. Die Kooperation unterstützt Migranten/-innen dabei, Fuß auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu fassen. Im Rahmen der Zusammenarbeit lernen interessierte Teilnehmer/-innen bei der WIPA deutsch mit dem Fokus auf Eisenbahn sowie Technik und knüpfen gleichzeitig erste berufliche Kontakte zur ODEG. Mit der Niveaustufe B2 und anschließendem Spezialsprachmodul ist man anschließend optimal vorbreitet, die Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer (m/w/d) oder Servicemitarbeiter im Nahverkehr (m/w/d) bei der ODEG absolvieren zu können. Um die soziale berufliche Integration zu erleichtern, werden alle Migranten/-innen während der Qualifikation sozial betreut. Nach abgeschlossener Qualifizierung erwartet die Teilnehmer/-innen ein zukunftssicherer, nach Tarif bezahlter Job bei der ODEG bzw. in der Eisenbahnbranche. Erstmalig wird nun von Oktober bis Dezember 2019 das Spezialmodul „Gewerbetechnik Transport und Verkehr“ bei der WIPA angeboten, welches explizit die Sprachschüler/-innen auf die anschließende Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer (m/w/d) im Januar 2020 bei der ODEG vorbereitet. Gemeinsames Ziel ist, dass alle Migranten/-innen nach der Ausbildung einen sicheren Arbeitsplatz bei der ODEG erhalten.



Interessierte mit Sprachniveau bis B2 können sich gern direkt an die WIPA GmbH wenden, bzw. mit Sprachniveau ab C1 direkt an die ODEG: marc.wenzel@odeg.de, 030 – 81 40 71 171.



Die Ansprechpartnerin der WIPA Frau Claudia Valentin berät gern unter 030 / 28 47 01 079 oder per E-Mail unter claudia.valentin@wipa-berlin.de



Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei der ODEG finden Sie hier: odeg.de/karriere

