Die ODEG-Sonderfahrten 2018

Die ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH fährt auch in diesem Jahr die schönsten Ziele im Norden und Osten Deutschlands an. Ein Highlight sind die Sonderfahrten im Sommer nach Stralsund und Binz: Im Juli geht es gleich an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden an die Ostsee – und das in nur 3:15 Stunden! Damit bietet die ODEG unter allen Eisenbahnverkehrsunternehmen die schnellste Verbindung auf die beliebte Ferieninsel an. Alle Touren starten in Berlin, die Ziele werden nonstop angefahren.



Egal ob mit der Familie oder mit Freunden – bei den ODEG-Sonderfahrten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ausflugsvergnügen garantiert! Die Tagestouren gehen u.a. nach Dresden, Rostock oder Weimar. Bei den Adventsfahrten im Dezember werden Chemnitz, Erfurt und Lübeck angefahren.



Der doppelstöckige KISS, das technisch modernste Triebfahrzeug der ODEG-Fahrzeugflotte, bringt die Fahrgäste an die Ziele. Reisekomfort inklusive. Neben der geräumigen Ausstattung erwartet die Reisenden Verpflegung on board: Preisgünstige Snacks und Getränke stehen bereit. Das ODEG-Servicepersonal gibt Tipps zu den touristischen Attraktionen am Ziel.



Jeder Fahrgast hat eine kostenfreie Sitzplatzgarantie. Tickets für Hin- und Rückfahrt gibt es ab 32 Euro und können im Ticketshop auf odeg.de oder in der ODEG-Servicestelle, in der Möllendorffstraße 49 gekauft werden. Kurzentschlossene können die Tickets am Reisetag im Zug erwerben, aber nur solange der Vorrat reicht.



Die Fahrzeiten und alle wichtigen Informationen zu den Ausflugszielen 2018 finden Sie unter odeg.de/ausfluege-veranstaltungen/sonderfahrten



Folgende Reiseziele werden von April bis Dezember 2018 direkt angefahren:



Sa., 7.4.2018 Dresden/Bad Schandau

Der ODEG-Elbe-Express



Sa., 16.6.2018 Erfurt

Der ODEG-Krämerbrücken-Express



Sa., 14., 21. und 28.7.2018 Stralsund/Binz

Der ODEG-Strand-Express



Sa., 11.8.2018 Rostock/Warnemünde

Der ODEG-Hanse-Sail-Express



Sa., 18.8.2018 Dresden/Bad Schandau

Der ODEG-Wander-Express



Sa., 13.10.2018 Weimar

Der ODEG-Zwiebel-Express



Sa., 1.12.2018 Chemnitz

Der ODEG-Advents-Express Sachsen



Sa., 8.12.2018 Weimar/Erfurt /Eisenach

Der ODEG-Advents-Express Thüringen



Sa., 15.12.2018 Lübeck

Der ODEG-Marzipan-Express





ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Mit Gründung der ODEG im Jahr 2002 beginnt eine der erfolgreichsten Geschichten der deutschen Eisenbahn. Als Tochterunternehmen der BeNEX und der Prignitzer Eisenbahn GmbH entwickelt sich die ODEG bis heute zur größten privaten Eisenbahn im Osten Deutschlands. Die Regionalbahn betreibt im Auftrag der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt insgesamt 11 Linien. Dabei nutzt die ODEG gegen Entgelt die Infrastruktur der Deutschen Bahn AG. Zur Fahrzeugflotte, bestehend aus 42 Triebfahrzeugen, gehören 16 KISS, 14 RegioShuttle RS1, 6 Desiro Classic und 6 GTW 2/6. Die Instandhaltung der Fahrzeuge erfolgt über die 100%ige Tochter, die ODIG - Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH. Mehr Informationen über das Unternehmen unter odeg.de

