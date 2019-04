Pressemitteilung BoxID: 747333 (Oceania Cruises, Inc.)

Oceania Cruises: Neue und gesunde Alternativen aus der Küche

Oceania Cruises stellt als neueste Innovation ihrer OceaniaNEXT Initiative kreative Menüs mit Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis vor. Auf den Speiseplänen im Grand Dining Room und im Terrace Café stehen jetzt mehr als 200 neue, gesunde Alternativen zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen. Auf Anfrage gibt es die neuen Menüs auch zum Dinner in den Spezialitätenrestaurants.



Bob Binder, Präsident und CEO von Oceania Cruises, freut sich: „Unsere neuen pflanzlichen Optionen sind geschmackvoll, farbenfroh, mutig und kreativ. Die Feinste Küche auf See bietet jetzt innovative Wahlmöglichkeiten, die dem Geschmack unserer Gäste und dem Trend für mehr gesundheitliches Wohlbefinden entsprechen und gleichzeitig einen Ausgleich zu üppigen und extravaganten Gerichten schaffen.“



Das neue Angebot der weltweit führenden Kreuzfahrtreederei mit Fokus auf exzellente Kulinarik und Reiseziele, ergänzt die existierende Auswahl an vegetarischen und Canyon Ranch Healthy Living-Gerichten. Es wurde gemeinsam von dem Oceania Cruises Culinary Leadership Team und dem bekannten Koch und Autor Christophe Berg entwickelt.



Die Bandbreite der Einflüsse reicht von den Küchen Italiens, Griechenlands, Koreas, Thailands, Vietnams, Mexikos, Malaysia bis hin zum Nahen Osten. Zur Wahl stehen gesunde Power- und hawaiianische Poke Bowls, herzhafte Pasta, thailändisches Pad Thai, leichte, erfrischende Salate sowie Suppen und eine Vielzahl überraschend üppiger Gerichte wie Cheeseburger, Trüffel-Macaroni and Cheese, Apfel-Haferflocken-Crumble mit pflanzenbasiertem Vanilleeis und Kokos-Vanille-Cashew Creme Brûlée.



Zu den Menü-Highlights zählen:



Frühstück

Bananen-Haferflocken-Pancakes mit Beeren und Ahornsirup

Grünes Apfel-Müsli mit Pistazien, Pecannüssen und gelben Rosinen

Avocado Toast auf rustikalem Bauernbrot



Mittagessen

Gekühlte Melonensuppe mit Portwein

Koreanische Kimchi-Suppe

Wakame Sesam Salat

Hawaiianische Poke Bowl

Penne an Sauce au Pistou mit Brokkoli und getrockneten Tomaten



Abendessen

Grüner Papaya-Seetang-Nudelsalat

Gebratener Butternusskürbis mit Rucola, Mango, Schwarzrettich und Palmenherzen

Süßkartoffel-Hafer-Tarte mit Waldpilzen und pflanzlicher Trüffel-Cheddar-Sauce

Falafel Fritters mit Harissa-Mayo, Gurke, Minze und Kapern

Crespelle alla Fiorentina mit Spinat, Pilzen und Tomatensauce

Grüner Curry Eintopf mit Auberginen, Austernpilzen, grünen Erbsen und Thai-Basilikum



Dessert

Vanille-Mango-Eisbecher auf pflanzlicher Basis mit knuspriger Granola

Erdbeeren Romanoff in Wodka-Marinade mit pflanzlichem Vanilleeis

Chantilly Sommerbeeren-Pudding

Shortbread mit pflanzenbasiertem Orangen-Frischkäse und Himbeeren



Frischsäfte und Smoothies



Frische, kaltgepresste Fruchtsäfte und vegane Smoothies gibt es morgens von 7 bis 11 Uhr an der Raw Juice and Smoothie Bar auf dem Pool Deck. Dazu zählen der Tropical Green Smoothie, eine Acai Berry Bowl und eine Chia Cashew Joghurt Bowl.



Wellness-Schiffe



Gesunder Lebensstil, Fitness und Wellness sind seit fast einem Dutzend Jahren die Merkmale der Zusammenarbeit von Oceania Cruises mit den bekannten Marken Canyon Ranch Spa und Canyon Ranch Spa Cuisine. Mit der Erweiterung des Angebots um vegetarische und glutenfreie Angebote, den seit Kurzem angebotenen Healthy Living Tours Inspired by Canyon Ranch und dem Debüt der pflanzenbasierten Menüs bietet Oceania Cruises jetzt das umfassendste Wellnessprogramm auf See.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (