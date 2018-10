Oceania Cruises: Neue Owner's Suites für die O-Klasse im Rahmen von OceaniaNEXT

10.10.18

Oceania Cruises, bekannt für die „Feinste Küche auf See“, enthüllt die ersten von vielen Erneuerungen an Bord ihrer 1.250-Gäste-Schiffe Marina und Riviera. Im Rahmen von OceaniaNEXT entsteht an Bord der O-Klasse-Schiffe eine völlig neue Generation von Owner's Suites, exklusiv eingerichtet mit Ralph Lauren Home.



„Die Owner's Suites, exklusiv eingerichtet mit Ralph Lauren Home, sind unser Markenzeichen. Da wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten sind, das Erlebnis für unsere Gäste zu verbessern, haben wir die Gelegenheit genutzt, diese Suiten komplett zu erneuern. Von der Einrichtung bis zu den Kunstwerken ist alles neu. Unsere Gäste werden sich wie an Bord einer der glamourösesten Yachten der Welt oder in einem herrschaftlichen Anwesen fühlen“, sagt Bob Binder, President und Chief Executive Officer von Oceania Cruises.



Mit einer Farbpalette, die durch und durch Ralph Lauren entspricht, erstrahlen die Suiten in marineblau, weiß, creme und camel. Die Stoffe und Polster bilden eine Mischung aus Unifarben und Streifen, mit Akzenten aus Metallic, Silber und Gold. Die Liebe zum Detail ist von größter Bedeutung und die Räume sind so gestaltet wie es nur bei Ralph Lauren zu finden ist. Selbst Details wie der rot, weiß und blau gestreifte Stoff, der für die Kissen auf den Veranden der Suiten ausgewählt wurde, erinnern an Ralph Laurens Markenzeichen als „Amerikas Designer“.



Die Gäste betreten die Suite durch das großzügige Foyer mit einem Boden aus Kalkstein und schwarzen Schmucksteinen, Wänden aus georgischer Holzverkleidung und einer Mahagoni-Quarzit-Bar. Dieses große Zimmer ist geräumig und luftig und bietet einen einzigartigen Meerblick durch die raumhohen Fenster, verziert durch Segeltuch im Grimaldi-Weave-Stil von Ralph Lauren. Ein selbstspielendes Klavier aus Ebenholz liefert die passende untermahlende Musik für die Unterhaltung in der Suite. Das elegante Wohnzimmer ist mit einem neuen Sattel-Wildleder-Sofa mit tiefblauen Kissen und einem Mahagoni-Sessel im modernen Lounge-Stil ausgestattet. Die Polsterung des Sessels ist in Yacht-Streifen, marineblau und weiß. Das Herzstück des Speisesaals bildet der Mayfair-Esstisch mit einem neuen Kronleuchter von Barrett Knurled. Die Master-Suite, ein Rückzugsort für die Suiten-Gäste, zeichnet mit einem neuen Côte d'Azure King-Size-Bett, eleganten Mayfair Bergere Beistellstühlen sowie besonderen Lichtakzenten ein ganz neues Ambiente. Die umlaufenden Veranden aus Teakholz verfügen über stilvolle Highlights, die von Ralph Lauren Home eigens für Oceania Cruises angefertigt wurden.



Die neuen Owner's Suites wurden von Trevor R. Howells Interior Design aus Los Angeles entworfen und spiegeln Ralph Laurens Leidenschaft für Segeln, Hollywood-Glamour und zeitlose, klassische Schönheit wider.



„Die Einrichtung, Beleuchtung, Stoffe und Accessoires von Ralph Lauren Home sowie die Kunst wurden sorgfältig ausgewählt, um die allgegenwärtige Mischung aus modernem Luxus und zeitlosem Stil der berühmten amerikanischen Marke hervorzuheben“, erklärte Trevor R. Howells, Chefdesigner und ehemaliger Mitarbeiter von Ralph Lauren.



Howells hat spezifische Möbel ausgewählt, um die einzigartige Designpräsenz von Ralph Lauren Home in einer sonst eher schlichten Umgebung hervorzuheben. Mit Stoffen wie den "Super-Yacht-Streifen" und charakteristischen Stücken wie den geschnitzten Stühlen von Clivedon oder dem Pall Mall Cocktailtisch fangen die Owner's Suites an Bord der Marina und Riviera Reisefreude und Abenteuerlust ein und umgeben Reisende mit dem einmaligen Stil von Ralph Lauren.



Die neuen Owner's Suites werden im April 2019 an Bord der Riviera und im Mai 2020 an Bord der Marina Premiere feiern. Mehr Details zu weiteren Neuerungen rund um das Gästeerlebnis an Bord der beiden Kreuzfahrtschiffe werden Anfang 2019 bekanntgegeben.



Allgemeine Informationen auf www.oceaniacruises.com sowie unter der Telefonnummer +49 (0)69 22223300 und im Reisebüro.



Über Trevor R. Howells



1997 begann Trevor R. Howells seine Arbeit bei Ralph Lauren Creative Services in New York City. Er war innerhalb des Architektur- und Designteams für die Installationen der ersten Flagship-Stores des Unternehmens in der ganzen Welt verantwortlich, darunter in New York, Chicago, Palm Beach, Beverly Hills, Aspen, London, Hongkong und Buenos Aires. Bei Ralph Lauren Home war Howells maßgeblich an der Entwicklung der Lifestyle-Themen der Marke beteiligt, sei es ein kalifornisches Strandhaus, ein New Yorker Penthouse oder ein englisches Landhaus. Er leitete den Bau des Home-Showrooms in New York City und den nachfolgenden Einzelhandelsgeschäften in der ganzen Welt. 2012 gründete er Trevor R. Howells Interior Design in Los Angeles. Derzeit arbeitet er mit Privat- und Geschäftskunden weltweit zusammen.



Über die Owner’s Suites



Jede der sechs Owner's Suites ist mit hochwertigen Möbeln aus der Ralph Lauren Home Collection ausgestattet und erstreckt sich mit mehr als 185 Quadratmeter über die gesamte Schiffsbreite. Die Suiten verfügen über ein großes Wohnzimmer, eine Master-Suite mit King-Size-Bett, zwei begehbare Kleiderschränke, Whirlpools im Innen- und Außenbereich sowie eine beeindruckende Eingangshalle mit Mahagoni-Bar und Ebenholzflügel. Sie ermöglichen zudem den exklusiven Zutritt per Karte in die Executive Lounge mit einer privaten Bibliothek.



Über OceaniaNEXT



OceaniaNEXT ist eine umfassende Reihe von inspirierenden Verbesserungen. Der Umbau der R-Klasse markiert den Anfang von aufregenden Projekten, die in den Jahren 2018, 2019 und darüber hinaus folgen sollen. Diese ehrgeizige Markeninitiative soll alle Facetten des Oceania Cruises Gästeerlebnisses auf ein neues Niveau heben. Mit durchdachten, neuen Speiseerlebnissen und Menüs werden Gäste zudem die „Feinste Küche auf See“ neu genießen und sich dazu an Bord der persönlichen und luxuriösen Schiffe verwöhnen lassen sowie ihren Horizont durch intensive Erkundungstouren bereichern.

(lifePR) (