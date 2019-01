Oceania Cruises: Jetzt exklusives Dom Pérignon Champagner & Food Pairing-Dinner - weltweit einmalig an Bord der Marina und Riviera

17.01.19

Oceania Cruises, die weltweit führende Kreuzfahrtreederei mit Fokus auf exzellente Kulinarik und Reiseziele, hat die neue, exklusive Dom Pérignon Experience in ihrem eleganten Weinbereich La Reserve vorgestellt. Das einzigartige kulinarische Erlebnis kombiniert ein Sechs-Gang-Menü mit komplementierenden Vintage-Jahrgängen Champagner von Dom Pérignon.



„Dieses komplett neue Champagner & Food Pairing-Konzept gibt es nur bei Oceania Cruises. Wir haben eng mit dem Team von La Maison Dom Pérignon zusammengearbeitet, um den perfekten Champagner zu einem perfekten Gericht zu finden. Ich bin vom Ergebnis begeistert. Marina und Rivera sind die einzigen Orte auf der Welt, wo Reisende die exklusive Dom Pérignon Experience genießen können“, schwärmt Bob Binder, President und Chief Executive Officer von Oceania Cruises. „Wir haben ein Menü kreiert, das elegant, unvergesslich und ein bisschen dekadent ist. Aber es soll auch Spaß bringen. Schließlich steht Champagner für das Feiern“, ergänzt Bob Binder.



Das Dom Pérignon Experience-Menü



Jakobsmuscheln “Rossini”, Mole negro*, geröstete Ananas



Comme un Rossini de St Jacques, mole negro et ananas rôti

Dom Pérignon 2009



* eine mexikanische Sauce



Blauer Hummer aus der Bretagne in gelber Curry-Sauce, Kokosschaum



Curry jaune de homard bleu, nuage de coco

Dom Pérignon 2006



Schwarzes Trüffel-Risotto, gereifter Parmesan



Risotto aux truffes noires et vieux parmesan

Dom Pérignon 2006



Scharf angebratenes Wagyo-Beef Sashimi Art, sautierte Rauke, Blutorangen-Soya-Jus, Caviar Perlita



Sashimi de boeuf wagyu, roquette sautée, jus à l’orange sanguine et soja, caviar d’aquitaine

Dom Pérignon Rose 2004



Französische Käseauswahl von A.O.C-Qualität, Schwarze-Johannisbeer-Pfeffer-Creme, Thymian-Blüte



Assiette de fromage A.O.C, pate de fruit cassis-poivre et fleur de thym

Dom Pérignon Rose 2004



Sakura-Tee Eiscreme “Geisha Blüte”, Zitronen-Kaviar



Glace au thé fleur de Geisha et citron caviar

Dom Pérignon 2009



Das exklusive Dinner ist für maximal 24 Teilnehmer konzipiert. Momentan ist es auf allen Kreuzfahrten der Riviera verfügbar. An Bord der Marina wird es während der Kreuzfahrt am 31. Januar 2019 Premiere haben. Die Kosten belaufen sich auf 295 US-Dollar (ca. 260 Euro) pro Person (ohne Trinkgeld). Eine Vorabreservierung – über das Reisebüro, direkt bei Oceania Cruises oder an Bord mit dem Specialy Dining Team – wird dringend empfohlen.



“Wir haben alles darangesetzt, die Aromen der Speisen mit den erlesenen Champagnern so zu kombinieren, dass sie sich komplementieren und die Geschmacksknospen unserer Gäste überraschen. Ich hoffe, dass die Teilnehmer auch noch in zwanzig Jahren von diesem Erlebnis schwärmen werden“, erklärt Bernhard Klotz, Vice President des kulinarischen Bereichs von Oceania Cruises.



Weitere Eindrücke der Dom Pérignon Experience vermittelt dieses Video.

