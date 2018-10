Oceania Cruises Europa & Amerika Kollektion 2020: 83 neue Kreuzfahrten

16.10.18

Insgesamt 83 neue Kreuzfahrten stellt Oceania Cruises, bekannt für die „Feinste Küche auf See”, mit seiner Europa & Amerika Kollektion 2020 vor. Alle Kreuzfahrten sind ab dem 17. Oktober 2018 buchbar.



„Diese neuen Reisen laden ein, Abenteuer zu erleben und mehr von den faszinierendsten Zielen in Europa und Nordamerika zu erkunden“, sagt Bob Binder, Präsident und CEO von Oceania Cruises.



Vielfalt und Übernachtaufenthalte



Die sechs eleganten Schiffe der Kreuzfahrtmarke, ausgelegt für maximal 684 bzw. 1.250 Gäste, sind in der neuen Saison zu mehr als 400 Häfen in ganz Europa sowie Nordamerika unterwegs. Im Fokus stehen dabei u.a. die Schönheit des Mittelmeerraums, die Vielfalt des westlichen Weinlandes Europas, die reiche Geschichte des Baltikums, der britischen Inseln und Norwegens sowie die reiche Natur Alaskas, Islands, Grönlands und von Kanadas Küsten. Oceania Cruises legt besonderen Wert darauf, seinen Gästen die Ziele näher zu bringen. Daher erwarten Reisende lange Liegezeit im Hafen – von der Einfahrt im Morgengrauen bis zur Abfahrt am Abend –, so dass sie tief in die Kultur, Geschichte und kulinarischen Highlights der Reiseziele eintauchen können. Dazu bieten mehr als 50 der Kreuzfahrten auch Übernachtaufenthalte.



Highlights der Europa & Amerika Kollektion 2020





Zehn Türkei-Kreuzfahrten mit Besuchen in Istanbul, Ephesus und Antalya.

Drei Kreuzfahrten an Bord von Sirena, Riviera und Nautica, die in Israel Haifa und Ashdod anlaufen, für einen Besuch Jerusalems.

Sieben Kreuzfahrten in die westeuropäischen Weinländer, die alle eine Übernachtung in Bordeaux beinhalten.

Mehr und längere Kreuzfahrten mit der Regatta nach Alaska: vier 7-tägige, drei 10-tägige, drei 11-tägige, zwei 12-tägige und zwei 14-tägige Touren. Sechs Reisen ab Vancouver bis Seward und anders herum.

Zwei neue Kreuzfahrten mit der Insignia, darunter von New York nach Reykjavik und von Reykjavik nach Southampton (London), zusätzlich zu den 7-tägigen Bermuda-Kreuzfahrten von Manhattan aus sowie vier nach Neu England zur Zeit des „Indian Summer“.





Erste komplette Saison mit einer vollständig modernisierten Flotte



Die Europa & Amerika Kollektion 2020 wird die erste sein, in der die gesamte Flotte komplett modernisiert in See sticht. Die Schiffe Regatta, Insignia, Nautica und Sirena werden nach Abschluss ihrer Transformationen mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen US-Dollar „besser als neu“ sein. Auch die Marina und Riviera bieten ihren Gästen im Rahmen der Initiative OceaniaNEXT eine Vielzahl von Verbesserungen, welche die Reederei noch bekanntgeben wird.



Allgemeine Informationen auf www.oceaniacruises.com sowie unter der Telefonnummer +49 (0)69 22223300 und im Reisebüro.



Über OceaniaNEXT



OceaniaNEXT steht für eine umfassende Reihe von inspirierenden Verbesserungen. Diese ehrgeizige Markeninitiative soll alle Facetten des Oceania Cruises Gästeerlebnisses auf ein neues Niveau heben – für eine Flotte „besser als neu“. Mit durchdachten, neuen Kulinarik-Genüssen und Menüs können Gäste zudem die „Feinste Küche auf See“ neu genießen und sich dazu an Bord der persönlichen und luxuriösen Schiffe verwöhnen lassen. Ihren Horizont erweitern Gäste dazu mit noch intensiveren Erkundungstouren.

