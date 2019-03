Pressemitteilung BoxID: 745309 (Oceania Cruises, Inc.)

Mit Oceania Cruises zu Alaskas Grenzen der Zivilisation: Mehr Häfen, längere Liegezeiten und wilde Natur

Oceania Cruises, die weltweit führende Kreuzfahrtreederei mit Fokus auf exzellente Kulinarik und Reiseziele, stellt ihr neues Programm für Alaska vor. Neben klassischen Zielen laufen die Boutiqueschiffe Häfen abseits der gängigen Routen in dem unberührten US-Bundesstaat an. Hierzu zählen Haines, Kodiak, Prince Rupert, Wrangell und Nanaimo. Für intensive Erlebnisse an Land sorgen längere Liegezeiten. Abenteuerfreudige können zwischen sieben, zehn, elf, zwölf oder 14-tägigen Kreuzfahrten mit Abfahrten in San Francisco, Seattle, Seward und Vancouver wählen. Als Rundtour sind die Abfahrten von Seattle und Vancouver buchbar. Zudem verfügbar sind Reisen ab Vancouver bis Seward, ab Seattle bis Vancouver, ab San Francisco bis Vancouver oder ab Vancouver bis Los Angeles.



Intensive Erlebnisse



Die neuen Alaska-Routen von Oceania kombinieren mehr Häfen und Erlebnisse – mit bis zu neun Anlegestopps. Oceanias Kreuzfahrtschiff Regatta läuft in den meisten Häfen bereits am frühen Morgen ein und legt fast immer erst ab 18 Uhr ab. In manchen Häfen ist die Abfahrt sogar erst um 23 Uhr. Fast alle Abfahrten führen zum majestätischen Hubbard Gletscher. Bei sechs der Abfahrten 2020 erleben die Gäste sowohl den Hubbard Gletscher als auch den atemberaubenden College Fjord mit 20 eindrucksvollen Gletschern.



Bob Binder, Präsident und CEO von Oceania Cruises, erklärt: „Gäste, die mit uns Amerikas nördlichste Wildnis erkunden, tun dies mit der Erwartung auf einzigartige Erfahrungen. Dafür haben wir Dutzende unvergesslicher Landausflüge zusammengestellt nach dem Motto, Alaskas Unberührtheit wie ein Einheimischer erleben.“



Zu den insgesamt 250 Ausflügen zählen:



Gletscher-Erlebnis zu Fuß und per Hubschrauber



Der Mendenhall Gletscher unweit Alaskas Hauptstadt Juneau ist ein sich langsam bewegender Gletscher, der Naturliebhaber und Entdecker seit Ende des 19. Jahrhunderts fasziniert. Mit modernen Turbinen-Hubschraubern geht es für fünf bis sechs Gäste über Gletscherspalten, Eisgebilde, Eisfälle und zerklüftete Felsformationen wie die Mendenhall Towers, die wie Dolche in den Himmel ragen. Nach der Landung auf dem Gletscher wandern die Teilnehmer mit speziellen Schuhen durch das ungewöhnliche Terrain. Dabei hören sie mehr über die Gletscherformationen, ihre Zyklen und wie dadurch Landschaften geformt werden.



Krabbenfischen in der Beringsee



In Ketchikan geht es an Bord des legendären Krabbenfischerboot Aleutian Ballad, bekannt aus der Discovery Channel TV-Serie „Der gefährlichste Job Alaskas“. Im Gegensatz zu den Fischern sind die Gäste in ruhigen Gewässern unterwegs, um die atemberaubende Küstenlandschaft Südost-Alaskas mit winzigen Inseln und Bergen, die bis an die Wolken zu reichen scheinen, zu erleben. In den eingeholten Netzen gibt es neben Krabben Meeresbewohner wie Tintenfische, Garnelen oder Felsenfische aus nächster Nähe zu bestaunen. Die Crew sorgt natürlich dafür, dass diese unversehrt in ihre natürliche Umgebung zurückkehren.



Teezeit auf Russisch



Bis 1867 gehörte Alaska zu Russland. Sitka war die Hauptstadt der russischen Besitzungen in Nordamerika. Der russische Einfluss ist noch immer sicht- und spürbar, von der Architektur bis hin zu den Traditionen. Im „Kodiak Inn“ in Kodiak ist dies zur „Tea Time“ noch heute zu erleben. Die Variation des englischen Klassikers wird begleitet von Borschtsch, russischem Teekuchen und gefüllten Teigtaschen. Dazu erklingen russische Weisen auf der Balalaika. Zu den weiteren Stopps der Kodiak-Tour zählen die Cannery Row, das Zentrum von Kodiaks Fischerei sowie die russisch-orthodoxe Kirche.



Meeresbewohner per Kajak erleben



In einem Zweierkajak für zwei Stunden von dem kleinen Ort Icy Strait Points in die geschützten Gewässer um Port Fredrick paddeln. Dabei in unberührte Buchten und Höhlen gleiten und sich wie der erste Mensch in dieser Wildnis fühlen. In den nährstoffreichen Gewässern von Icy Strait leben Buckelwale, Orcas, Seelöwen, Schweinswale, Seeotter und Seehunde. Sogar kreisende Seeadler können während der Tour erspäht werden.



Gletscherseen und Flüsse per Jetboot



Eine unvergessliche Erfahrung ist eine Fahrt mit dem Jetboot auf dem Stikine, dem am schnellsten fließenden befahrbaren Fluss der Vereinigten Staaten. Die über 2.000 Quadratkilometer große Stikine-Le Conte Wilderness um die Stadt Wrangell ist Heimat von Hirschen, Elchen und Bären. Ein Höhepunkt der Tour ist ein Landgang am Shakes Lake mit seinen blendend weißen Eisbergen im tiefblauen Wasser.



Mit der neuen „Regatta“ die Schönheiten Alaskas erleben



Die mit dem Erneuerungspogramm OceaniaNEXT neu ausgestatteten 324 Suiten und Kabinen der Regatta bestechen durch ihre exklusive Ausstattung mit Mobiliar von Baker und Donghia sowie Designerstoffen und Polstern von Rubelli und Kravet. 684 Gäste werden von 400 speziell geschulten Mitarbeitern verwöhnt. Vier Restaurants mit freier Platzwahl und der „Feinsten Küche auf See“, ein Weltklasse Fitness Center mit Spa, acht Lounges und Bars und Casino lassen keine Wünsche offen. Die Regatta wird ab September 2019 als einziges mit OceaniaNEXT ausgestattetes Schiff in Alaska eingesetzt.



Reisehöhepunkte 2019



Glaciers & Gardens: Abfahrt 19. Juni, 10 Tage von Seattle nach Vancouver mit Wrangell, Juneau, Skagway, Sitka, Ketchikan und Victoria



Wildlife & Frontiers: Abfahrt 26. Juli, 11 Tage von Seattle nach Vancouver mit Ketchikan, Juneau, Hubbard Gletscher, Icy Strait Point, Skagway, Prince Rupert und Victoria



Great Outdoors: Abfahrt 6. August, 14 Tage von Vancouver nach Seattle mitWrangell, Sitka, Icy Strait Point, Seward, Kodiak, Skagway, Ketchikan, Prince Rupert und Victoria



Reisehöhepunkte 2020



Scenic Northwest: Abfahrt 2. Mai, 12 Tage von San Francisco nach Vancouver mitAstoria, Ketchikan, Sitka, Hubbard Gletscher, Skagway, Juneau, Wrangell und Victoria



Enchanting Alaska: Abfahrt 14. Mai, 11 Tage ab/bis Vancouver mit Ketchikan, Juneau, Skagway, Sitka, Icy Strait Point, Wrangell und Victoria



Alaskan Glory: Abfahrt 25. Mai, 10 Days von Vancouver nach Seattle mit Ketchikan, Juneau, Skagway, Hubbard Gletscher, Icy Strait Point, Sitka und Nanaimo



Glaciers & Fjords: Abfahrt 4. Juni, 14 Tage ab/bis Seattle mit Ketchikan, Icy Strait Point, Hubbard Gletscher, College Fjord, Seward, Kodiak, Juneau, Sitka, Wrangell und Victoria



Stunning Scenery: Abfahrt 18. Juni, 7 Tage ab/bis Seattle mit Ketchikan, Juneau, Sitka und Victoria



Gold Rush Discovery: Abfahrt 25. Juni, 11 Tage von Seattle nach Vancouver mit Ketchikan, Juneau, Skagway, Hubbard Gletscher, Sitka, Icy Strait Point Wrangell und Victoria



Glaciers Galore: Abfahrt 6. Juli, 7 Tage von Vancouver nach Seward mit Ketchikan, Icy Strait Point, Skagway, Juneau und Hubbard Gletscher



Glaciers & Wildlife: Abfahrt 13. Juli, 10 Tage von Seward nach Vancouver mit College Fjord, Hubbard Gletscher, Icy Strait Point, Juneau, Skagway, Sitka, Ketchikan, Nanaimo



Summer Vistas: Abfahrt 23. Juli und 24. August, 7 Tage von Vancouver nach Seward mit Ketchikan, Icy Strait Point, Haines, Juneau



Forests & Fjords: Abfahrt 30 Juli, 11 Tage, von Seward nach Vancouver mit College Fjord, Hubbard Gletscher, Icy Strait Point, Juneau, Haines, Sitka, Ketchikan, Prince Rupert und Nanaimo



Frontiers & Glaciers: Abfahrt 10. August, 14 Tage von Vancouver nach Seward mit Ketchikan, Wrangell, Juneau, Skagway, Haines, Icy Strait Point, Sitka, Hubbard Gletscher, College Fjord, Kodiak und Homer



Glacier Explorer: Abfahrt 31. August, 10 Tage, ab/bis Vancouver mit Ketchikan, Icy Strait Point, Juneau, Skagway, Hubbard Gletscher, Sitka und Nanaimo



Gateway to Glaciers: Abfahrt, 10. September, 12 Tage von Vancouver bis Los Angeles mit Ketchikan, Juneau, Hubbard Gletscher, Sitka, Prince Rupert, Victoria und Astoria

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (