Objektmöbel-Experten von objekt-m auf der Internorga in Hamburg vertreten

13.03.19

Der Konferenz- und Objektmöbel-Spezialist objekt-m wird Mitte März auf der Internorga in Hamburg vertreten sein. Die Internorga gilt international als eine der wichtigsten Fachmessen für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien. Messebesucher finden den Stand der Objektmöbelanbieter in Halle B5 am Stand 319.



Das Messegelände Hamburg wird vom 15.-18. März zum Treffpunkt für Experten des Gastgewerbes aus aller Welt. Die Internorga gilt als weltweit anerkannte Quelle für Trends der Branche, wobei die Inspiration an innovativen Konzepten und der persönliche Austausch mit Experten für über 1.300 Aussteller im Vordergrund stehen. Auf der Internorga treffen sich Gastronomen, Konditoren, Bäckereien, Kantinen-Inhaber und Hoteliers. Zudem sind Spezialisten aus den Bereichen Einrichtung und Ausstattung, der Küchentechnik und der Ausstattung mit neuen digitalen Kommunikationstechnologien vertreten. Im Fokus stehen das Kontakte-knüpfen sowie das Erkunden von Produktneuheiten und innovativen Ideen der Branche. Zudem sind aktuelle Food-Trends, Entwicklungen in der Gastronomie und die passende Einrichtung für die Saison 2019 zentral. Die Messe sei für objekt-m eine ideale Plattform, so Geschäftsführer Andreas Marr. Der Objekt-, Restaurant- und Konferenzmöbel-Spezialist stellt sich auch hier wieder einer Reihe potenzieller, neuer Partner, Interessenten, Kunden und Lieferanten vor. objekt-m führt individuell auf den Kunden abgestimmte Einrichtungskonzepte, deren Gestaltungsmöglichkeiten variable Einrichtungsvarianten und Farbkonzepte umfassen. Die Franken decken so den „Markt der anspruchsvollen und durchdachten Einrichtung ab“, so Geschäftsführer Andreas Marr.



Die Verantwortlichen der Internorga erwarten rund 1.300 Aussteller aus 25 Ländern. Diese geben sich auf rund 100.000 Quadratmetern ein Stelldichein und einen repräsentativen Überblick über Food- und Gastroneuheiten aus aller Welt. Die relevanten Produktbereiche der Messe sind „Nahrungsmittel und Getränke“, „Einrichtung und Ausstattung“, „Küchentechnik und –ausstattung“, „EDV, Kassensysteme und Information“ und „Bäckerei- und Konditoreibedarf“. Wer sich vorab über den Aussteller objekt-m informieren möchte kann das tun unter https://www.objekt-m.com.

