Am Söllereck tauchen Besucher in virtuelle Welten ab

Die OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN setzen mit Virtual-Reality-Brillen auf Innovation und Digitalisierung am Söllereck und erweitern damit das Angebot um ein spielerisches Gadget. Ab der Sommersaison 2019 fahren Gäste auf dem Allgäu-Coaster durch spannende 3DWelten. Ebenfalls neu: Der Abenteuerspielplatz „Söllis Kugelexpress“ am Berghaus Schönblick.



Virtuell durch die 2-Länder Region

„Der Allgäu-Coaster am Familienberg Söllereck ist seit jeher ein attraktiver Höhepunkt für Urlauber. Mit den Virtual-Reality-Brillen setzen wir noch eines drauf und lassen Gäste in andere Welten eintauchen“, erzählt Henrik Volpert, Vorstand Oberstdorfer Bergbahn AG. Auf dem Zweisitzer erlebt der vorne sitzende Beifahrer mit einer VR-Brille die Fahrt wie einen Flug durch eine andere Welt mit 360° Rundumsicht. Mit bis zu 40 km/h fahren die Passagiere auf der Ganzjahres-Rodelbahn über Wellen und durch Steilkurven hinab in Richtung Tal. „Der hinten sitzende bremst und genießt dabei die reale Natur, während der Vorderfahrer spektakuläre Eindrücke in 3D erlebt – ein völlig neues Fahrerlebnis“, so Volpert weiter. Unten angekommen, bringt der Berglifter die Gäste zurück zum Ausgangspunkt. Die Ganzjahres-Rodelbahn ist auch ein perfektes Alternativprogramm bei Schlechtwetter. „Plexiglas-Schutzhauben garantieren sogar an regnerischen Tagen trockenen Fahrspaß und mit der Virtual-Reality-Brille spannende Aussichten“, Volpert abschließend zur Neuerung am Allgäu-Coaster.



Neuer Spielplatz, neue Abenteuer

Für Kinder wartet seit Juli an der Bergstation Söllereck, gleich oberhalb vom Berghaus Schönblick, ein neues Spielgerät: Der neue Abenteuerspielplatz „Söllis Kugelexpress“. Das neue Spielelement ist der Form einer Pistenraupe nachempfunden. Mit seiner Röhrenrutsche, einer Kletterwand, integrierter Holzkugelbahn und vielem mehr, bietet er Spielspaß der Extraklasse. Dieses neue Angebot, zusammen mit dem Klettergarten, Söllis Kugelrennen und dem SölliBully, erfüllt alle Ansprüche für einen ausgefüllten Abenteuertag am Familienberg Söllereck. Passend dazu bietet die Söllereckbahn ab dieser Saison Paketpreise für einen Erlebnistag mit der ganzen Familie. Mehr zum Sommerangebotder OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN unter www.ok-bergbahnen.com

