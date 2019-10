Pressemitteilung BoxID: 772428 (Oberndorfer Kinos Merkel und Zienteck GbR)

Ein besonderer Ehrengast für einen besonderen Preis

Das Land Baden-Württemberg ehrt die Oberndorfer Kinos

Das KinoParadies Oberndorf erhält erstmals einen Preis vom Land Baden-Württemberg für ein gutes Jahresfilmprogramm 2018. Zur Preisverleihung kam Kinogründerin Hildegard Alf- Kopp persönlich auf die Bühne.



Die MFG Filmförderung Baden-Württemberg zeichnet in diesem Jahr zum 21. Mal die besonders wertvolle Kinoprogrammarbeit von mittelständischen, gewerblichen Kinobetreiber/innen aus. „Erstmals auch die Oberndorfer Kinos“, freut sich Theaterleiter Andreas Richter. „Dass nicht nur unser Publikum, sondern auch das Land unsere Arbeit und unsere Programmplanung wertschätzt, bedeutet uns viel.“



Staatssekretärin Petra Olschowski und MFG-Geschäftsführer Prof. Carl Bergengruen verliehen an die Betreiber/innen von 59 Spielstätten Urkunden. Doch Andreas Richter nahm die Urkunde und Auszeichnung nicht alleine entgegen. Mit dabei war Hildegard Alf-Kopp. Die heute 93-jährige freute sich nicht nur selbst, sondern bekam auch die Wertschätzung des ganzen Publikums zu spüren.



1952 wurde das damalige KKK (Kino Kopp am Kapf) erbaut. Seit 2018 betreiben Ralf Merkel & Andreas Zienteck den Traditionsbetrieb unter dem neuen Namen KinoParadies. Sie beide, wie auch Andreas Richter, wertschätzen den nach wie vor engen Kontakt zu Hildegard Alf-Kopp sehr. „So war es für uns nicht nur eine Selbstverständlichkeit, vielmehr eine Ehre, dass sie diese Auszeichnung mit uns zusammen entgegennimmt“, schwärmt Richter von diesem Ereignis.



HerzKino, so heißt die Filmkunst-Reihe im KinoParadies, die unter anderem für ein „gutes Jahresfilmprogramm“ der Oberndorfer Kinos sorgt, die das Land Baden-Württemberg ausgezeichnet hat.



Staatssekretärin Olschowski: „Gerade in solch schwierigen Zeiten gilt es, die Kinos zu unterstützen und ihren äußerst wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt unseres Landes wertzuschätzen. Darum stärken wir die Kinopreise und setzen damit ein wichtiges Zeichen gerade in diesem Jahr.“



MFG-Geschäftsführer Prof. Carl Bergengruen ergänzte: „Uns ist der Erhalt der vielfältigen Kinolandschaft des Südwestens ein sehr wichtiges Anliegen.“



Die baden-württembergischen Kinobetreiber/innen wurden für ihre ambitionierten und qualitativ hochwertigen Jahresfilmprogramme sowie für besondere Filmreihen und für bemerkenswerte Kinder- und Jugendprogramme ausgezeichnet.

