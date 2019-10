Pressemitteilung BoxID: 771666 (Oberkircher Winzer eG)

Erster Badischer Architekturpreis

Vinotorium der Oberkircher Winzer eG Sieger in der Kategorie "Interior Design"

Der erste Badische Architekturpreis ging in der Kategorie Interior Design an das Vinotorium der Oberkircher Winzer eG. Der Preis wurde erstmals verliehen und war von Architekt Jürgen Großmann initiiert worden. Die Schirmherrschaft hatte der Landrat des Ortenaukreises, Frank Scherer übernommen. Insgesamt waren über 240 Wettbewerbsbeiträge eingereicht.



Unter Vorsitz des Offenburger Architekten Dr. Fred Gresens hatte die Jury für jede der fünf Kategorien drei Bewerbungen ausgewählt. Der Jury gehörte unter anderen der Hamburger Stararchitekt Hadi Teherani an. Die Entscheidung, wer Sieger in der jeweiligen Kategorie wurde, hatten letztlich die Menschen. Rund 20 000 hatten ihr Voting im Internet abgegeben. Der Geschäftsführende Vorstand der Oberkircher Winzer eG hatte bei der Preisverleihung im neuen Forum am Rhein an der deutsch-französischen Grenze betont, wie Gäste beim Eintreten ins Vinotorium „respektvoll die Architektursprache erfassen.“ Auch das Architekturbüro Müller und Huber unter Leitung von Jürgen Müller ist stolz auf diesen Preis, war es doch keine leichte Herausforderung in 8,5 Metern unter der Erde diesen besonderen Raum zu schaffen. Heute kann in der „Kathedrale des Weins“ sogar geheiratet werden. Eindrucksvoll spiegelt das Bodenprofil an der Wand das Oberkircher Terroir, vom grauen Oberkirch-Granit bis zu schluffig-tonigem Lehm und dem Oberboden, in dem die Rebstöcke wurzeln. „Für uns ist der Erste Badische Architekturpreis die Krone für ein anspruchsvolles Projekt, das unser gesamtes Team und die Planer über alle Maßen gefordert hat und heute uns und unsere Gäste täglich aufs Neue erfreut“, betont Markus Ell. Der Innenraum des Vinotoriums wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Echomar und dem Architekturbüro Müller und Huber entwickelt.

