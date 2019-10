Pressemitteilung BoxID: 773835 (Oberkircher Winzer eG)

Bester nationaler Erzeuger

Oberkircher Winzer eG gewinnt bei der AWC Vienna das Nationenranking für Deutschland

Die Oberkircher Winzer eG wurde bei der Internationalen Wein Challenge „AWC Vienna“ als bester nationaler Erzeuger in Deutschland gekürt. Damit stehen die Oberkircher zusammen mit 25 weiteren Nationen aus aller Welt auf dem Siegertreppchen.



Außerdem erlangte der Vinum Nobile 2018 Riesling QbA trocken einen dritten Platz in seiner Kategorie. Auf die Sonderauszeichnung „Best National Producer oft the year 2019 Germany“ blicken die Oberkircher nun voller Stolz. Denn immerhin waren 1 756 Produzenten aus 42 Ländern mit rund 12 617 Weinen am Start. Die AWC Vienna gilt als die größte offiziell anerkannte Weinbewertung der Welt. Damit erzielten die Oberkircher das beste Betriebsergebnis für Deutschland. „Da freut sich der Kellermeister“, betont Qualitätsmanager Frank Männle. „Bei der strengen und anonymen Blindverkostung kommt es nicht auf Namen an, sondern auf die Qualität im Glas.“ Auch die Bewertung bei der DLG hat gezeigt, „dass wir da immer ganz weit vorn dabei sind.“ Auch für den Geschäftsführenden Vorstand Markus Ell ist die Challenge „Ein Highlight im Prämierungskalender. Wir sind einer der Betriebe der nachhaltig mit TOP Ergebnissen dabei ist“, freut sich Ell über den Award.



Mehr als 400 geprüfte Koster bewerten die Weine in mehreren Verkostungsrunden. Gefeiert wurden die Preisträger im Rahmen der Galanacht des Weins 2019 im prachtvollen Festsaal des Wiener Rathauses. Mehr als 3000 geladene Gäste hatten dabei die Gelegenheit, die Siegerweine vor Ort zu probieren und mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen. Qualitätsmanager Frank Männle nahm die Auszeichnungen entgegen und schenkte im Anschluss den gekürten Riesling aus. Die Oberkircher Weine kommen sehr gut an. „Die Österreicher sind immer begeistert und sehr interessiert.“

