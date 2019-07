Pressemitteilung BoxID: 761495 (Oase e.V. U.M.A.-Akademie)

Urlaub! So Machen Wir Das Beste Daraus

7 Tipps vom Experten

Lieber am Strand faulenzen oder aktiv sein in der schönsten Zeit des Jahres? Balkonien, Ausland, Kreuzfahrt, Natur oder Städtereisen... pauschal oder individuell?



Die Zahl der Urlaubsangebote scheint stetig zu wachsen.



Der international bekannte Life Coach ( Lebensberater ) und Meditationslehrer Bhashkar Perinchery aus Freiburg empfiehlt Urlaubern leicht zu lernende Übungen ( teilweise aus alten indischen Weisheitslehren ) um die schönste Zeit des Jahres optimal zu gestalten.



"Egal welcher Urlaubstyp wir sind, kurze Achtsamkeits - Übungen können helfen unser Urlaubserlebnis zu maximieren und erholt zurückzukehren" meint Perinchery. "Natürlich kann man sie auch im Alltag nutzen um Stress zu reduzieren".



Achtsamkeits-Übungen:



1. Mit den Fingerspitzen der linken und rechten Hand berühren wir samtweich die Lider unserer geschlossen Augen für einige Minuten.



2. Bequem sitzend, atmen wir tief aus und beobachten zwei Zyklen normales Ein- und Ausatmen. Nach dem letzen Ausatmen, atmen wir wiederum tief aus und beobachten erneut zwei Zyklen von Ein- und Ausatmen; insgesamt zwei Minuten.



3. Während wir entspannt in der Sonne liegen, spüren wir bewusst die Sonnenstrahlen auf unserem Körper, nehmen unseren Atem wahr und die Geräusche und Gerüche um uns. Wir spüren die sanfte Brise auf der Haut und sind so im Moment.



4. Bevor wir ein Getränk zu uns nehmen, pausieren wir einen Moment und sagen im Stillen zu uns: " O.k., ich trinke aufmerksam und geniesse jeden Schluck." Dies tun wir konsequent aber spielerisch. Während wir trinken, tun wir nichts anderes.



5. Nun tun wir das Gleiche wie unter Punkt 4 auch beim Essen. Wir spüren was wir essen. Wir riechen, schmecken - genießen ganz bewusst. So kann auch das Essen zu einem Akt der Freude werden.



6. Liegen wir zum Schlafen im Bett, summen wir sanft und ohne Erwartungen, lassen den Schlaf einfach geschehen. Diese Übung fördert tiefen, erholsamen Schlaf.



7. Morgens, nach dem Aufwachen, recken wir unseren Körper noch im Bett liegend. Spüren die Energie fließen und genießen den Dämmerzustand zwischen "wach" und "schlafen".



"Einfach ausprobieren" empfiehlt Perinchery.



Studien zeigen, mehr als die Hälfte der Deutschen machen Urlaub im europäischen Ausland. Italien gehört zu den beliebtesten Zielen, vor allem die Toskana. Steigender Beliebtheit erfreuen sich Pilger- und Wander-, Yoga- und Meditationsurlaub im Süden.



Zum Beispiel veranstaltet die in Freiburg tätige UMA Akademie einmal jährlich ein populäres "Life Surfer Ferien-Seminar" in der Toskana. Unverbindliche Informationen findet man unter:



http://www.uma-akademie.de/Toskana_seminar.html

