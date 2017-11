NYC & Company enthüllt neue globale Kampagne TRUE YORK CITY

NYC & Company, New York Citys offizielle Tourismus-Organisation, stellt ihre neue globale Tourismus Kampagne vor: „True York City“ bewirbt rund um die Welt die einzigartige Kultur, welche die 8,5 Millionen Einwohner der Fünf Bezirke hervorbringen und leben. Sie lädt Reisende dazu ein, neben den kultigen Erlebnissen, für die New York berühmt ist, auch weniger bekannte der Aspekte der Stadt zu entdecken, die es so sonst nirgendwo auf er Welt gibt.



„Wenn man an New York denkt, hat man gleich Authentizität im Sinn“, erklärt Bürgermeister Bill de Blasio. „Als die sicherste und dynamischste unter den amerikanischen Großstädten bieten wir eine Fülle an kulturellen Erlebnissen, die kontinuierlich Besucher aus aller Welt anziehen. Mit „True York City“ geben wir diesen Reisenden die Gelegenheit zu ganz ursprünglichen, echten Erfahrungen und fördern damit zugleich den Erfolg der Wirtschaft und der Gemeinden.“



„In den vergangenen zehn Jahren entwickelte sich New York City zu einem der aufregendsten und beliebtesten Reiseziele der Welt, das belegen sowohl die Rekordzahl der Jobs in der Tourismusbranche als auch die annähernde Verdopplung der internationalen Besucherzahlen mit beispiellosen wirtschaftlichen Ergebnissen. Nun fragen wir uns, wohin soll die Reise weitergehen?“ Erzählt Fred Dixon, Präsident und CEO von NYC & Company. „Die Antwort lautet, wir gehen in die Tiefe, wir verlocken die Touristen dazu, Reisende zu werden. „True York City“ feiert New Yorks Kultur und schöpferische Kraft. Wir ermutigen Reisende, die authentische Erfahrungen suchen und das „Lokale“ schätzen, von Kunst, Design und Läden bis zu Kultur und Kochkunst. Diese Gäste neigen dazu, länger zu bleiben und kehren oft zurück, um sowohl grandiosen Sehenswürdigkeiten als auch die verborgenen Perlen in den Nachbarschaften zu erkunden – wie zum Beispiel kleine, eigentümergeführte Geschäfte. Je mehr sich der Besucher auf die örtliche Kultur einlässt, desto positiver sind die Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bewohner.“



NYC & Company bewirbt „True York City“ von diesem Herbst bis zum kommenden Frühjahr mit der bislang weitreichendsten Kampagne, mit Medien und Partnerschaften in 17 Ländern einschließlich der Vereinigten Staaten. Der Wert der Sachleistungen, Partnerschaften und Medialeistungen beläuft sich weltweilt auf 15,6 Millionen US-Dollar* mit Anzeigenschaltungen zum Thema „Famous Original NYC“, sowie mit Online- und Content-Elementen, die auf überspannende Kampagne „True York City“ einzahlen. Für die Kampagne werden der internationale Medien-Partner JCDecaux und Media Volumina aus den „City-to-City“-Allianzen von NYC & Company eingesetzt. (Eine umfassende Liste der weltweiten Kampagnen-Aktionen siehe unten**). „True York City“ wurde in diesem Jahr von der NYC & Company Marketing Abteilung entwickelt.



„Für eine Stadt, die nicht durch eine einzelne Aussage, ein einfaches Logo oder eine Person ausgedrückt werden kann, ist „True York City“ die Plattform, mit der wir der Welt erzählen, warum wir unsere Stadt lieben“, erzählt Elan Cole, Creative Director von NYC & Company. „NYC ist der kreativste Ort auf unserem Planeten und wir möchten den Künstlern, Designern, Tänzern, Küchenchefs, Filmschaffenden, Barkeepern und Schriftstellern die Gelegenheit geben, durch ihr Medium dem Rest der Welt zu erklären, warum sie NYC lieben.“



Zur Einführung illustriert die Kampagne den Satz „Famous Original New York City“, ein augenzwinkernder Salut auf die Stadt. Die Typographie greift dabei auf eine Reihe von NYC Visuals aus der Vergangenheit und Gegenwart als Kunstform zurück. Zu den Grafiken gehören ein Apfel („The Big Apple“), fünf Schallwellen, welche die Bezirke und den lebendigen, energiegeladenen Klang der Stadt repräsentieren und ein Herz als Hommage an die Liebe für NYC, die rund um den Globus geteilt wird. Zugleich spielt es auf das ikonische „I Love NY“ Logo an, das vor 40 Jahren entstand. Auf den Anzeigen lädt der Hashtag #TrueYorkCity die Menschen dazu ein, ihr „True York City“ zu teilen.



Die Website nycgo.com/famousoriginal Website ist ab sofort online, mit zusätzlichen Inhalten zu „True York City“, einschließlich Videos, Bildern und Geschichten. Anfang 2018 kommen weitere Elemente hinzu, darunter eine Video-Serien aus den Bezirken, eine Sammlung visueller Kunstformen von verschiedenen kultur-schaffenden Persönlichkeiten aus New York City und schließlich auch Beiträge von Einheimischen aus sozialen Medien.



2016 war für den Reise- und Tourismus-Sektor New York Citys ein Rekordjahr, mit 60,5 Millionen Besuchern und 43 Milliarden US-Dollar an direkten Ausgaben, die größte wirtschaftliche Leistung von allen Destinationen in den Vereinigten Staaten. Die Branche bietet 383.000 Jobs in allen Sektoren der Wirtschaft, ihr Beitrag zu den Steuereinnahmen der Stadt verdoppelte sich im vergangenen Jahrzehnt auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Die Hälfte der seit 2006 neu errichteten Hotels wurde in den Bezirken außerhalb Manhattans gebaut. Die Besucher-Prognose bis Ende 2017 verspricht ein Anwachsen der Besucherzahl auf 61,8 Millionen, darunter 49,2 Millionen Besucher aus dem Inland und 12,6 Millionen aus dem Ausland.



Elan Cole wurde im Juli 2017 zum Creative Director ernannt.



Mehr über „True York City“ und anregende Ideen für eine Winterreise unter nycgo.com/famousoriginal, sowie unter #TrueYorkCity in den sozialen Medien.



*Wertberechnung vom 16. November; Schwankungen in Abhängigkeit von Partnerschaften möglich.



**ÜBERSICHT KAMPAGNEN-ELEMENTE:



INLAND



Live today (November 20), JCDecaux Out-Of-Home Anzeigen in Boston, Chicago und ausgewählten Shopping Malls bis Mitte Februar 2018, mit Verweis auf NYCgo.com. Media in New York City selbst. Darstellung von #TrueYorkCity.



INTERNATIONAL



Kooperationen mit Partnern der Reiseindustrie zwecks Verstärkung der Kampagne durch Medialeistung, Aktivierung und Promotion im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar. Industriepartner ermöglichen im Zuge dessen Zuwachs an Besuchern in der hiesigen Wintersaison.







Ab dem 23. Oktober, Anzeigenkampagne in Großbritannien, zusammen mit dem Partner British Airways. Bewerbung von Angeboten/Paketen im Februar 2018.

Ab 7. November, nationale Media-Kampagne in Mexiko, zusammen mit Partner Aeromexico bis Januar 2018, zusätzliche Aktivierung im Laufe des Jahres.

Ab 20. November, nationale Media-Kampagne in Deutschland, zusammen mit Partner CANUSA, Laufzeit bis Dezember 2017, zusätzliches Mediavolumen 2018.





NYC & Company kooperiert zudem mit verschiedenen Städten in Form von “City-to-City”-Allianzen. Es handelt sich dabei um In-Kind Media-Leistungen im Wert von 1 Million US-Dollar







Ab 20. November: Madrid, Spanien, bis Mitte Januar 2018

Ab 20. November: Toronto, Kanada, zusammen mit dem Partner Air Canada, bis 31. Dezember Weiterer Partner für den Zeitraum 1. Januar bis 18. Februar im Gespräch.

Ab 13. November: Tokio, Japan, zusammen mit Partner HIS, bis 26. Dezember

1. – 31. Dezember: Seoul, Südkorea, zusammen mit Partner Asiana Airlines

Geplant für Februar 2018: Kapstadt, Südafrika





Des Weiteren wurde die Kampagne in Argentinien und Schweden umgesetzt. Seit dem 23. Oktober bis Januar sind in Norwegen reine NYCgo.com Kampagnen zu sehen. Am 6. November debütierte sie in Chile, wo sie bis zum Januar 2018 zu sehen ist. Es ist die erste JCDecaux Out-Of-Home Aktion in Argentinien, Chile und Schweden überhaupt.



In folgenden Märkten wird die Anzeigen-Kampagne ausgerollt: Australien (Dezember 2017), Brasilien (2018), Frankreich (2018) und Spanien (2018).



@NYCgo Social Media



Soziale Medien werden ebenfalls eine wichtige Verstärkerrolle einnehmen. Hierbei liegt der Fokus auf Facebook, Instagram, Weibo und WeChat in China

NYC & Company

NYC & Company ist die offizielle Ziel-Marketing-Organisation für die Stadt New York, gewidmet Reise- und Tourismusmöglichkeiten während der fünf Städte zur Maximieren, wirtschaftlichen Wohlstand zu bauen und das positive Bild von New York City weltweit verbreitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.nycgo.com.

