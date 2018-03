Hausrat: NV-Versicherungen mit neuen Produkten in der Hausratversicherung

Die NV-Versicherungen haben ihre Hausratprodukte noch weiter aufgewertet und präsentieren nun die Tarife NV HausratPremium 6.0, NV Hausratmax. 6.0 und NV HausratSpar 6.0.



Insgesamt sind die neuen Produkte um 35 brandneue und 23 stark verbesserte Leistungen erweitert worden.



Unser Best-Produkt NV HausratPremium 6.0 für den anspruchsvollen Kunden konnten wir weiterentwickeln. Neu ist der Einschluss der groben Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalles und bei der Verletzung von Obliegenheiten. Zudem sind Schäden durch Kurzschluss und Stromschwankungen abgesichert. Außerdem gibt es eine weltweite Deckung bei Diebstahl aus Kfz und Kfz-Anhängern sowie bei Diebstahl aus Wohnwagen und Wohnmobilen. Abgerundet wird unser Top-Produkt mit der NV Best-Leistungs-Garantie, der NV Besitzstands-Garantie und einem deutlich günstigerem Preis. Auch der Glasbruchtarif ist wesentlich günstiger.



Bei unserem Top-Produkt NV Hausratmax. 6.0 sind Schäden durch Starkregen, einfacher Diebstahl von Gartenrobotern und Aufsitzrasenmähern sowie Diebstahl aus Schiffskabinen und versicherter Sachen im Krankenhaus mitversichert. Außerdem ist jetzt der Fahrraddiebstahl ohne Nachtzeitklausel eingeschlossen. Dabei muss das Fahrrad nur durch ein einfaches Schloss abgeschlossen, aber nirgendwo drangeschlossen sein.



Auch bei unserem Basis-Produkt NV HausratSpar 6.0 gibt es Leistungserweiterungen. Hier sind nun Überspannungsschäden durch Blitz, grobe Fahrlässigkeit sowie Wertsachen mit abgesichert.



"Natürlich gibt es unsere neuen Hausratprodukte auch als nachhaltige Hausratversicherung unter der Marke "grün versichert", betont NV-Vorstand Holger Keck.



Weitere Informationen unter http://www.nv-online.de

NV-Versicherungen VVaG

1818 gegründet, ist die NV eine der ältesten Versicherungen in Deutschland. Tradition und Fortschritt, gepaart mit Vertrauen und Zuverlässigkeit, haben sie über Generationen stark gemacht. Was die NV auszeichnet, sind die Nähe zum Kunden sowie schlanke und schnelle Prozesse - von der Policierung bis zur Schadenregulierung. Seit einigen Jahren hat die NV ihr Geschäftsgebiet über die Grenzen Ostfrieslands bundesweit ausgeweitet. Die NV konzentriert sich auf die Sparten Haftpflicht, Unfall, Hausrat, Wohngebäude und Feuer. Hervorragende Ergebnisse in renommierten Vergleichstests belegen die Spitzenleistungen des ostfriesischen Versicherers. Der geschäftliche Erfolg bleibt nicht aus. Seit Jahren wächst die NV weit über dem Branchendurchschnitt. Mit ihrem modernen und ausbaufähigen Neubau in Neuharlingersiel dokumentiert die NV ihre Zukunftsperspektiven.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren