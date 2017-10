FENSTERBAU FRONTALE: Seit 30 Jahren das Schaufenster der Branche

.



Aussteller: Jetzt letzte Standflächen sichern

Hallenpläne sind online

Referenten: Call for Papers für neues Vortragsforum



Die Erfolgsmesse für Fenster, Tür und Fassade stellt die Weichen für ihr Jubiläumsjahr: Vom 21. bis 24. März 2018 findet die FENSTERBAU FRONTALE im Messezentrum Nürnberg statt – seit nunmehr 30 Jahren. Nach einer Rekordveranstaltung im Jahr 2016 mit 110.581 Besuchern* sind die Vorbereitungen in vollem Gange: Rund ein halbes Jahr vor der Messe sind bereits 95 Prozent der Standflächen belegt. Interessierte Unternehmen, die sich noch eine Platzierung sichern möchten, finden alle Informationen unter www.frontale.de/anmeldung



Die FENSTERBAU FRONTALE ist die internationale Weltleitmesse rund um Fenster, Türen und Fassaden. Alle zwei Jahre informieren sich in Nürnberg Fenster- und Fassadenbauer, Schreiner, Architekten sowie der Handel über die neuesten Profilsysteme, Bauelemente, Glas in der Architektur, Beschläge sowie Befestigungs- und Sicherheitstechnik, Maschinen, Anlagen und vieles mehr. Ein Fachprogramm ergänzt die Ausstellung. Ab sofort sind die Hallenpläne online und geben einen ersten Vorgeschmack auf die Jubiläumsausgabe der FENSTERBAU FRONTALE: www.frontale.de/hallenplan



Neu im Programm: das FORUM mit LOUNGE und JobBoard

2018 richtet die NürnbergMesse auf der FENSTERBAU FRONTALE erstmals ein Vortragsforum in der Halle 3A aus. Aktuelle Branchenthemen wie die Digitalisierung im Handwerk, Gebäudeautomation, Sicherheit und praxisorientierte Tipps für den Handwerker bilden Schwerpunkte und werden von Experten während der gesamten Messelaufzeit in Impulsvorträgen erörtert. Die angrenzende FENSTERBAU FRONTALE LOUNGE bietet die Möglichkeit zum Netzwerken und Durchatmen, und am JobBoard kommen Arbeitgeber und -nehmer zusammen.



Der Call for Papers für das FENSTERBAU FRONTALE FORUM läuft bis zum 5. Februar 2018. Interessierte Referenten haben noch die Möglichkeit, sich mit einem Themenvorschlag um einen Slot zu bewerben unter frontale@nuernbergmesse.de



Ein Konzept, das überzeugt

Die FENSTERBAU FRONTALE 2016 übertraf mit ihrem hochklassigen Produkt- und Informationsangebot alle Erwartungen. Das Resümee von 794 Aussteller aus 37 Ländern fiel hervorragend aus: 95 Prozent zogen eine positive Gesamtbilanz. Nahezu alle Befragten konnten ihre wichtigsten Zielgruppen erreichen, 94 Prozent knüpften neue Geschäftsverbindungen, und 9 von 10 Befragten erwarteten ein Nachmessegeschäft. Das zahlenmäßige Besucheraufkommen sowie die fachliche Kompetenz der Besucher beurteilten rund zwei Drittel aller Aussteller als sehr gut oder gut. Die Besucher der FENSTERBAU FRONTALE – in erster Linie Fensterbauer (62%), Bauelementehändler (11%), Rollladen- und Sonnenschutztechniker (10%) sowie Bautischler und -schreiner (9%) – spiegelten das positive Bild der Aussteller: Rund 95 Prozent waren mit dem gezeigten Fachangebot an den Ständen zufrieden, entsprechend hoch schätzten 9 von 10 Besuchern den Nutzen ihres Messebesuchs ein.



Informationen und Anmeldung für Aussteller

NürnbergMesse GmbH

Veranstaltungsteam FENSTERBAU FRONTALE

Elke Harreiß, Anna Benz-Reichenauer, Marie-Christin Heinemann

T +49 9 11 86 06-89 25

F +49 9 11 86 06-12 00 24

frontale@nuernbergmesse.de

