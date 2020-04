Pressemitteilung BoxID: 795125 (NürnbergMesse GmbH)

Beviale Family offers international expertise in the beverage industry

NürnbergMesse Group demonstrates its expertise in the beverage industry on an international stage: BrauBeviale in NürnbergMesse Group demonstrates its expertise in the beverage industry on an international stage: BrauBeviale in Nuremberg is one of the world’s most important capital goods fairs for the beverage industry. The Beviale Family is also active in about ten countries around the world in a number of event formats and cooperative marketing arrangements, all tailored to the individual target market. Members of the Beviale Family and network partners are operating in the key growth markets. The “international sponsors” of the Beviale Family are Doemens Akademie and the VLB (Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei), the Berlin-based teaching and training institute for brewing. Other projects are in the planning phase.



For details and dates go to: www.beviale-family.com

