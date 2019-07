Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mbH

Die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft bewährt sich seit 1902 auf dem Markt für Sicherheitsdienstleistungen und ist für die Zukunft gerüstet. Sie ist in dritter Generation inhabergeführt. Die Unternehmensgruppe zählt laut "Lünendonk-Liste 2017: Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland" zu den Top 15 Unternehmen in Deutschland. Zum wiederholten Male ist die bayerische Unternehmensgruppe damit Teil der Branchenspitze.



Die Unternehmensführung ist ehrenamtlich im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft sowie im Bayerischen Verband für Sicherheit in der Wirtschaft aktiv, um die Rahmenbedingungen für die Dienstleistungsqualität und eine leistungsgerechte Entlohnung der Mitarbeiter zu gestalten. Dazu ist der Vorsitzende der Geschäftsführung, Gerhard Ameis, Vorsitzender der Landesgruppe Bayern und Vizepräsident im BDSW. Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung engagieren sich in diversen Verbandsfachausschüssen wie Recht, Bundeswehr und Aviation Security sowie Technik und dem Fachausschuss zum Schutz von Flüchtlingsunterkünften.



Die Kennzahlen Mitarbeiter- und Umsatzwachstum spiegeln die nachhaltige unternehmerische Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit wider. Dies belegen zahlreiche Auszeichnungen international und national anerkannter Institutionen und Einrichtungen.



Pioniere in Sachen Sicherheit



Die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft zählt zu den Pionieren privater Sicherheitsakteure und greift auf Erfahrung seit 1902 zurück. Sie begegnet künftigen Herausforderungen mit Investitionen in Personal und Sicherheitstechnik. Dieser Ansatz spiegelt sich unter anderem in einer der modernsten Alarmempfangsstellen (AES) Europas am Hauptsitz in Nürnberg wider.