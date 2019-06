Pressemitteilung BoxID: 756943 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

»Requiem For Mankind« ab sofort im Handel

Der Krieg tobt weiter... Das neue Album der Old School-Death Metaller MEMORIAM, »Requiem For Mankind« ist ab sofort erhältlich. Ein Jahr nach der Veröffentlichung des zweiten Albums »The Silent Vigil«, präsentiert die Band mit dem neuen Werk eine authentische, rohe Flut der Zerstörung im Zeichen der alten Schule des Death Metals.



War das erste Album "For The Fallen" (2017) noch schwer, bedrückend und von Trauer geprägt, zeigte sich das Zweitwerk „The Silent Vigil“ (2018) von einer unbarmherzigen, angriffslustigen Seite. Ohne Frage war es ein weiteres gutes Album aus der MEMORIAM-Schmiede, geschaffen von Musikern, die ihr Handwerk blind verstehen und sich dennoch nicht selbst kopieren. Das gilt auch für den dritten Streich „Requiem For Mankind“. Erneut ist der Groove monströs, die Riffs gnadenlos tödlich und die Atmosphäre beklemmend, lähmend, gar überwältigend. Willetts aggressive Vocals geben dem Klangbild das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem „i“.



Bestellt »Requiem For Mankind« jetzt: http://nblast.de/Memoriam-RFM



Mehr zu »Requiem For Mankind«:

'Shell Shock' OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2olgPmHY-84

'Undefeated' OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zlhLxXD5ERw



Albumtrailer #1 - Die Aufnahmen mit Russ Russell:

https://www.youtube.com/watch?v=1_YkgvtGqc8

Albumtrailer #2 - Artwork und Trilogie:

https://www.youtube.com/watch?v=ovs1R47Cp-o

Albumtrailer #3 - Karl und Frank sprechen über den Gesang:

https://www.youtube.com/watch?v=jlMOXCwsMb4

Albumtrailer #4 - Karl spricht über 'Undefeated':

https://www.youtube.com/watch?v=0MewrEcqIRE

Ablum Trailer #5: Karl and Andy discuss the evolution of the band:

https://youtu.be/F4jhnzvweIU



»Requiem For Mankind« - Tracklist:



01. Shell Shock

02. Undefeated

03. Never The Victim

04. Austerity Kills

05. In The Midst Of Desolation

06. Refuse To Be Led

07. The Veteran

08. Requiem For Mankind

09. Fixed Bayonets

10. Interment



Das beeindruckende Artwork der Platte wurde erneut von Dan Seagrave (u.a. BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION) geschaffen.



Das grandiose Songwriting und die erstklassigen Aufnahmen wurden durch die Produktion Russ Russells (u.a. NAPALM DEATH, DIMMU BORGIR, AT THE GATES, AMORPHIS) in den Parlour Studios abgerundet, die zwar erdig, aber wunderbar ausdifferenziert daherkommt und so jedem Detail auf »Requiem For Mankind« seinen verdienten Raum gibt.



MEMORIAM live:



22.06. UK London - The Underworld Camden (w/ DAMIM, BLACK SKIES BURN)

21.07. UK Eastington - Amplified Festival

13.07. E Barcelona - Move Your Fucking Brain Extreme Fest

27.07. NL Steenwijk - Stonehenge Festival

31.08. D Lüdenscheid - Bautz Festival



w/ TEN TON SLUG, ZEALOT CULT

06.09. IRL Dublin - The Grand Social

07.09. IRL Limerick - Dolan’s



27.09. B Deinze - Elpee Club

28.09. D Bochum - Rockpalast

18.10. UK Manchester - Rebellion

19.10. UK Glasgow - Slay



2020:

21.03. D Heidelberg - Deathfest



Weitere Infos:

www.memoriam.uk.com

www.facebook.de/memoriam2016

www.nuclearblast.de/memoriam

