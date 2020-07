Pressemitteilung BoxID: 808638 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

IN FLAMES läuten die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag von "Clayman" mit vier re-recorded Tracks und bisher unveröffentlichtem Instrumental ein

Band veröffentlicht Music Video für kürzlich neu aufgenommene Version von "PINBALL MAP"

"Clayman(20th Anniversary Edition)" erscheint am 28. August

Bestellt hier vor : https://www.inflames.com/clayman2020



Schwedens bahnbrechende Metalgiganten IN FLAMES feiern das zwanzigjährige Jubiläum ihres wegweisenden, hochgelobten Releases "Clayman" und leiten die Feierlichkeiten heute mit der Veröffentlichung der "Clayman 2020" Bonus Tracks ein, welche ab heute auf allen digitalen und Streamingplattformen sowie über Nuclear Blast erhältlich sind. Der Release beeinhaltet vier re-recorded Tracks sowie ein Instrumental und ist für kurze Zeit als Comic-Con@Home 2020 exclusive 12" Picture Vinyl mit einem besonderen Artwork von Dirty Donny (METALLICA, PRIMUS) erhältlich. Die Picture Vinyl ist auf 1000 Stück weltweit limitiert und nur vom 22. Juli bis zum 2. August hier vorstellbar: http://nuclearblast.com/inflames-comicconathome.



Zusammen mit dem heutigen Release enthüllen IN FLAMES ein animiertes Video in Zusammenarbeit mit Stern Pinball für ihre kürzlich aufgenommene Neu-Interpretation des Fanlieblings "Pinball Map." Schaut euch das Video hier an:

https://youtu.be/goVIhhH165k.



Sänger Anders Fridén zum Bandgeburtstag und dem anstehenden Release:

"Es ist ein nahezu unwirkliches Gefühl, auf die letzten zwanzig Jahre zurückzuschauen und zu sehen, was für ein großes Glück wir hatten. Unsere Lieblingstracks von 'Clayman' wieder neu aufnehmen zu dürfen war ein einzigartiges Gefühl - nun, dass wir wissen, wie stark diese Songs unser Leben verändert haben. Wir feiern mit diesem Album nicht nur das 20-jährige Jubiläum von 'Clayman', sondern mehr als 20 Jahre Jesterheads, einer Familie, für die wir unglaublich dankbar sind und für den besten Job der Welt, bei dem es uns immer noch schwer fällt, zu glauben, dass wir das immer noch tun können."



Ebenso launched die Band heute eine neue Merchkollektion mir den Vintage "Clayman" Designs und einer neuen Maske. Hier könnt ihr euch glücklich shoppen: https://www.inflames.com/shop.



Die Feierlichkeiten gehen im nächsten Monat mit dem Release der Special Edition "Clayman (20th Anniversary Edition)," weiter, die am 28. August via Nuclear Blast Records erscheinen wird.



»Clayman 20th Anniversary Edition« wurde komplett remastered von Ted Jensen (PANTERA, DEFTONES, GOJIRA) und erhielt ein komplett frisches Artwork mit einem 16-seitigen Booklet, einem neuen Instrumentalmedley und 4 neu aufgenommene Versionen von den Fanfavoriten wie 'Only For The Weak' oder 'Pinball Map'. Jene Tracks wurden von Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD) produziert und von Chris Lord-Alge (GREEN DAY, ROB ZOMBIE) gemixt. Das Album erscheint in digitaler Version sowie als CD Digipak, Doppel-LP farbiger Vinyl im Deluxe Trifold und großem Booklet, 11 remasterten Tracks auf einer 12'' und 5 Bonustracks auf einer 10'' im bedruckten Sleeve.





Pre-saved das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer und hört hier die Single 'Clayman' (Re-Recorded): https://geni.us/InFlamesClayman2020

“In Flames - The Complete Discography” ist hier als Spotifyplaylist verfügbar: https://nblast.de/InFlamesSptfyComplete



»Clayman 20th Anniversary Edition« Trackliste:

1.Bullet Ride

2.Pinball Map

3.Only For The Weak

4.…As The Future Repeats Today

5.Square Nothing

6.Clayman

7.Satellites and Astronauts

8.Brush The Dust Away

9.Swim

10.Suburban Me

11.Another Day In Quicksand

12.Themes and Variations in D-Minor (instrumental)

13.Only For The Weak (Re-recorded)

14.Bullet Ride (Re-recorded)

15.Pinball Map (Re-recorded)

16.Clayman (Re-recorded)



Mehr zu "Clayman (20th Anniversary Edition)":

"Pinball Map (Re-Recorded) (Official Video):

"Clayman (Re-Recorded)" (Official Lyric Video) - https://youtu.be/pY-KFWxB_00



About Reimagined Clayman Artwork (Official Trailer): https://youtu.be/vhdw8yrr7rM

Happy Birthday, Clayman (Feat. Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage), Max Cavalera (Soulfly), Matt Heafy (Trivium) + more: https://youtu.be/FvLPDtCaGik

The Clayman Returns (Official Teaser): https://youtu.be/3PYyEyrGpQk

Comic-Con@Home 2020 (Official Trailer): https://youtu.be/9DpjuQANH9c

Weitere Infos zu IN FLAMES:



www.inflames.com

www.facebook.com/inflames

www.nuclearblast.de/inflames

www.twitter.com/inflames_swe

www.instagram.com/inflames

