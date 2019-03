GRAND MAGUS - veröffentlichen ersten Album Trailer

13.03.19

Die schwedischen Heavy Metal-Helden GRAND MAGUS werden ihr neuntes Studioalbum »Wolf God« am 19. April 2019 via Nuclear Blast veröffentlichen.



Heute präsentiert die Band nun den ersten Album Trailer. Lasst Euch in diesem Video von JB erklären, wie das Album zustande kam. Erhaltet Einblicke in das Songwriting und die Recordings. Zu sehen gibt es das Video hier: https://youtu.be/vtd2B7YNSoU



Kürzlich hat die Band bereits die erste digitale Single, den Titeltrack "Wolf God", veröffentlicht.

Das Lyric-Video zum Song gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/H8mKbFqGkwU



Bestellt Euch »Wolf God« vor und erhaltet damit auch den Titeltrack als Sofort-Download (bei Amazon und iTunes) oder streamt den Song bei allen verfügbaren Streamingdiensten: http://nblast.de/GrandMagusWolfGod



»Wolf God« erhebt sich nämlich erneut majestätisch über die Heavy-Metal-Szene und lässt die Gitarrenriffs für sich sprechen. Groove und Härte des erfolgreichen Vorgängers finden sich auch auf dem mittlerweile neunten Studioalbum, das wieder einmal eine Reihe zukünftiger Klassiker bereithält.



Das beeindruckende Artwork wurde vom renommierten Künstler Anthony Roberts erstellt.



Aufgenommen in Sweetspot Studio in Schweden wurde gemeinsam mit Produzent Staffan Karlsson (ARCH ENEMY, FIREWIND, SPIRITUAL BEGGARS) der Grundstein für einen weiteren triumphalen Siegeszug gelegt. Denn die hauptsächlich im ersten Take aufgenommen Songs verfügen über einen ehrlichen, ausdifferenzierten, aber gleichzeitig bodenständigen Sound, der deren Wucht in ein passendes Klangbild hüllt.



