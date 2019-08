Pressemitteilung BoxID: 764333 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

EQUILIBRIUM - »Renegades« ab sofort im Handel erhältlich + Musikvideo zu 'Final Tear' online

Das neue Album der deutschen Epic Metal-Pioniere EQUILIBRIUM, »Renegades«, ist ab sofort im Handel erhätlich. Das Werk läutet einen Wendepunkt, den Beginn einer Ära für dieses Genre ein. Es ist Metal in seiner epischsten und monumentalsten Form, mit riesigen Songs, die fest im Zeitgeist ruhen, mit einer massiven, modernen Produktion und einer ganzen Reihe von eklektischen Einflüssen. Vor allem ist es immer noch EQUILIBRIUM - möglicherweise mehr denn je.



Zur Feier des Tages präsentiert die Band heute das Musikvideo zum brandneuen Song 'Final Tear'. Zu sehen gibt es den Streifen hier: https://www.youtube.com/watch?v=fsbMQihWHyc



Die Band kommentiert: „Das Warten ist vorbei, heute können wir endlich unser neues Album »Renegades« veröffentlichen. Wir haben viel Arbeit und Leidenschaft in die Platte gesteckt, weshalb es unser bis dato persönlichstes Werk darstellt. Des Weiteren enthüllen wir heute ein Musikvideo für den vermutlich wichtigsten neuen Track, 'Final Tear'. EQUILIBRIUM haben schon immer über das Respektieren unseres Planeten und dessen Bewohner geschrieben. Speziell über all jene, die in der Minderheit sind oder keine Stimme besitzen. Genau von ihnen handelt dieser Song.“



Bestellt das Album hier: http://nblast.de/EquilibriumRenegades



Mehr zu »Renegades«:

'Renegades - A Lost Generation' OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_vgRnxTJw5o

'Path Of Destiny' OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=L6TqqOeKFKA

'Renegades - A Lost Generation' 8-BIT-VERSION: https://www.youtube.com/watch?v=7IhCD_ChY7s

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=lcxRqSpysnc

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=UZjlkOR_JwA

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=3Kd5kAA36-U



»Renegades« wurde von September 2018 bis März 2019 von der Band zusammen mit dem schwedischen Produzenten Robin Leijon produziert und ist das erste EQUILIBRIUM-Album mit den neuen Mitgliedern Skar (Klargesang) und Skadi Rosehurst (Synths).



Anlässlich dieser Veröffentlichung wird sich die Band im Frühjahr 2020 auf Europatour begeben, um den Fans das neue Material live vorzustellen! Als Direktsupport konnten die Hamburger Darkrocker von LORD OF THE LOST gewonnen werden; als Opener werden die Melodic Deather NAILDED TO OBSCURITY und die Newcomer OCEANS fungieren. Alle Termine gibt es unten!



EQUILIBRIUM live:



23.08. D Crispendorf - Wolfszeit Festival

12.10. FIN Helsinki - Heavy Metal Heart

14. - 21.10. E Mallorca - Full Metal Holiday

25.10. F Sélestat - Rock Your Brain Fest



»Renegades Tour« - Europe 2020

w/ LORD OF THE LOST, NAILED TO OBSCURITY, OCEANS (*)

17.01. D Leipzig - Hellraiser*

18.01. D Berlin - Festsaal Kreuzberg*

19.01. D Wiesbaden - Schlachthof*

21.01. F Paris - Le Trabendo

22.01. F Toulouse - Le Metronum

23.01. E Madrid - Sala Caracol

24.01. E Barcelona - Sala Bóveda

25.01. F Lyon - Ninkasi Kao

26.01. D Lindau - Club Vaudeville*

28.01. H Budapest - Dürer Kert

29.01. PL Krakau - Klub Kwadrat

30.01. A Wien - Szene

31.01. D München - Backstage (Werk)*

01.02. CH Pratteln - Z7*

02.02. CZ Prag - Nová Chmelnice

04.02. N Oslo - John Dee

05.02. S Stockholm - Fryshuset

06.02. DK Kopenhagen - Pumpehuset

07.02. D Köln - Essigfabrik*

08.02. D Stuttgart - LKA Longhorn*

09.02. D Hannover - Capitol*

11.02. D Saarbrücken - Garage*

12.02. D Nürnberg - Hirsch*

13.02. NL Eindhoven - Dynamo

14.02. UK London - O2 Academy Islington

15.02. UK Birmingham - HRH Metal IV

16.02. B Vosselaar - Biebob



Weitere Infos:

www.equilibrium-metal.net

www.facebook.com/equilibrium

www.nuclearblast.de/equilibrium

