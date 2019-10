Pressemitteilung BoxID: 770181 (Nuclear Blast Tonträger Produktions-und Vertriebs GmbH)

EPICA I »Design Your Universe« - Gold Edition ab sofort erhältlich!

enthüllen akustische Version von 'Martyr Of The Free Word'

Heute veröffentlichen die niederländischen Metal Titanen von EPICA ihr Re-Release Album »Design Your Universe« - Gold Edition und starten die dazugehörige Europa Tour in Oberhausen. Außerdem enthüllen sie eine neue Akustik-Version ihres Klassikers 'Martyr Of The Free Word', die ihr euch hier anhören könnt:

https://youtu.be/nV5SCcrAxC0



Simone Simons kommentiert: "Während wir Acoustic Universe schrieben, habe ich mich sofort in die Akustikversion zu 'Martyr of the Free Word' verliebt. Ein eigentlich sehr harter Song wurde hier zu einer perfekten intimen Ballade. Als wir uns dazu entschlossen, ein Video zu dem Clip zu machen, holten wir uns unseren Freund und Langzeitpartner Stefan Heilemann dazu, der bekanntlich der Mann hinter all unseren Artworks ist. Doch dies war das erste Mal, dass wir zusammen ein Video drehten und es ist toll geworden - wir hoffen, es gefällt euch ebenso und wir sehen uns bald auf Tour!"



»Design Your Universe«- Gold Edition enthält eine remasterte und neu abgemischte Version des Albums und eine Bonus Disc mit neuaufgenommenen Akustik-Versionen. Das Album und exklusive Merchandise-Bundles sind jetzt erhältlich unter: http://smarturl.it/epica



Zu dem Release werden EPICA auch eine Reihe exklusiver »Design Your Universe« 10th Anniversary Shows überall auf der Welt spielen.



»Design Your Universe« - 10th Anniversary Shows - Europa

w/ BLACKBRIAR

04.10. D Oberhausen - Turbinenhalle

05.10. NL Utrecht - TivoliVredenburg *SOLD OUT*

06.10. F Paris - Élysée Montmartre *SOLD OUT*

10.10. IL Tel Aviv - Barby Club

12.10. RUS Moscow - Glavclub



»Design Your Universe« - 10th Anniversary Shows - Latein Amerika

21.10. MEX Monterrey - Escena

22.10. MEX Guadalajara - Diana Theatre

24.10. MEX Mexico City - Auditorio BlackBerry

26.10. BR São Paulo - Tropical Butantã

27.10. BR Rio de Janeiro - Circo Voador

29.10. AR Buenos Aires - El Teatro Flores

30.10. CR Santiago - Teatro Caupolicán

02.11. CO Bogotá - Royal Center

03.11. CR San José - Pepper Disco Club



2020:

03.01. CN Montreal - Corona Theatre

05.01. US Los Angeles - Regent Theater

12.01. US New York City - Webster Hal



Tickets sind unter dem folgenden Link erhältlich: www.epica.nl/tour



Mehr zu "Design Your Universe" - Gold Edition:



Holt euch die digitale Single 'Kingdom Of Heaven' hier: https://nblast.de/Epica-KingdomOfHeaven

Hört sie euch in den NB New Release Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases



'Kingdom Of Heaven' (official YouTube Video): https://youtu.be/hFlgT4dny4k



Seht euch EPICAs kostenloses Tutorial für die Hymne ‘Design Your Universe’ in Zusammenarbeit mit College of Metal hier an: https://youtu.be/afFIvkZY7II

Die Gitarren Tabs könnt ihr hier runterladen: https://store.collegeofmetal.com/epica-design-your-universe



ICYMI:

Trailer #1: https://youtu.be/ix63vZtQCWo

Trailer #2: https://youtu.be/inTGdcgJHuU

Trailer #3: https://youtu.be/pXSGA0BW6QU

Trailer #4: https://youtu.be/xUEtRt9bnCU



www.epica.nl | www.facebook.com/epica | www.nuclearblast.de/epica

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (