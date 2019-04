Pressemitteilung BoxID: 749503 (NRW.BANK)

NRW.BANK unterzeichnet Kooperationsvertrag mit LIOF und LRM

Gemeinsam für innovative Unternehmen im Herzen Europas

Die NRW.BANK kooperiert mit den Förderagenturen LIOF (Niederlande) und LRM (Belgien), um insbesondere Start-ups aus der grenzübergreifenden Region rund um Limburg und dem westlichen Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Wirtschaftsförderung durch verschiedene Veranstaltungsformate und bedarfsgerechte Förder- und Finanzierungsangebote. Der Kooperationsvertrag wurde heute in Venlo unterzeichnet.



„Wir beraten und fördern schon lange Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen“, sagt Gabriela Pantring, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK. „Durch die Kooperation mit LIOF und LRM können wir insbesondere in der Euregio Maas-Rhein unsere Bemühungen noch effektiver fortsetzen und vor allem Synergien der gesamten Wirtschaftsregion unterstützen.“



So wollen NRW.BANK, LIOF und LRW im Sinne Europas ihre bisherige Zusammenarbeit intensivieren. Unter anderem werden die drei Partner ihre Förderinstrumente, Maßnahmen und Netzwerke gemeinsam einsetzen, um junge innovative und schnell wachsende Unternehmen in der Euregio zu begleiten und zu stärken. So soll das große wirtschaftliche Potenzial der Euregio Maas-Rheinintensiver genutzt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben und im internationalen Wettbewerb weiterzubestehen.



Hiervon profitieren wird die gesamte grenzübergreifende Region: die belgische und niederländische Provinz Limburg sowie das westliche Nordrhein-Westfalen. Mit ihren mehr als 60 Universitäten, Fachhochschulen und weitere wissenschaftliche Institute ist es eine der innovativsten Regionen der EU, die sich insbesondere durch eine ausgeprägte Start-up-Szene und aktive kleine und mittlere Unternehmen auszeichnet.



