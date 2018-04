Design-Ferienhäuser für Angler

.





Fisherman’s New Friends: die Lifestyle-Ferienhäuser von NOVASOL

Man wohnt exquisit und lebt wild – immer direkt am Wasser

Stil-Vielfalt von Bauhaus über Vintage bis New Scandic Style

Design-Juwelen in Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen

Buchbar schon ab 219 Euro/Woche für 4 Gäste





Wer glaubt, Angeln und Lifestyle seien zwei getrennte Welten, sollte gründlich umdenken. Wohnen wie im Architektur-Magazin, und dabei urlauben wie Tom Sawyer – mit eigenem Boot am Steg und Top-Fischgründen vor der Tür. So sieht Angel-Urlaub heute aus: Outdoor-Abenteuer-Ferien – aber bitte mit Stil. Man wohnt exquisit in Design-Ferienhäusern und lebt wild: in und mit der Natur, auf dem Wasser, am Lagerfeuer. Das Haus skandinavisch chic, der Grill XXL aus Edelstahl, das WLAN mit Highspeed. In Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark, wo guter Stil zu Hause ist, bietet NOVASOL besonders viele außergewöhnlich designte Angel-Ferienhäuser, direkt am See, Fluss oder Fjord.



Die Vielfalt ist so groß wie die Welt der Stile: von Vintage bis Bauhaus, von Purismus bis New Scandic. Hier eine modernisierte Jugendstil-Villa mit drei Bädern, Whirlpool und Soundsystem an der schwedischen Ostseeküste, dort ein lichtdurchflutetes Holz-Loft auf der finnischen Seenplatte mitten im Wald. Oder ein nobles Glas- und Naturstein-Chalet mit Panorama-Aussicht über einen Fjord in Norwegen. Gemeinsam ist allen die angelgerechte Ausstattung mit Filetierplatz, einem extragroßen Gefrierschrank für den hoffentlich reichen Fang und meist auch einem Steg mit Boot vor der Tür.



Auch in Deutschland haben Angler das Gummistiefel-Image längst abgestreift. Camouflage-Hose und Design-Kapuzensweater aus der Zander-, Catfish- oder Carpfishing-Kollektion zieren den modernen Fischer. Ray-Ban und Retro-Sneakers gehören so selbstverständlich zur Angel-Ausrüstung wie Rute und Rolle. Damit der Urlaub nicht zum Stilbruch wird, gibt es bei NOVASOL auch an deutschen Küsten Design-Ferienhäuser mit Anglerparadiesen vor der Tür. Etwa in Olpenitz, wo Fünf-Sterne-Ferienhäuser unmittelbar am Strand liegen, buchbar ab 560 Euro/Woche für vier Gäste. Oder in Altefähr auf Rügen, wo man nicht nur Spitzen-Angelreviere vor der Küste findet, sondern auch Top-Angelferienhäuser ab 219 Euro/Woche für vier Erwachsene.



Haus-Beispiele:



Holz-Architektur mit Aussicht auf Hecht



Puristisches Architektenhaus südlich von Stockholm mit Privatstrand und eigenem Boot. Eine gläserne Sauna, überdachte Terrasse und Fußbodenheizung komplettieren das skandinavisch klare Interieur. Im See vor der Tür warten Hecht, Barsch und Zander. Für sechs Personen ab 512 Euro/Woche – Angellizenz inklusive. (Haus S20009)



Außen Klinker, innen Klarheit. Dazu Scholle



Gleich hinter der Grenze, ganz im Süden Dänemarks liegt diese rote Strandvilla mit Panorama-Fensterfront direkt an der Ostsee. Maritim cool eingerichtet und lichtdurchflutet, bietet das liebevoll restaurierte Style-Juwel drei Badezimmer mit freistehender Wanne und schnörkelloses Design in Blau-Weiß mit hellen Hölzern. Auf den Grill kommen selbstgeangelte Meerforelle oder Scholle. Für sechs Personen ab 1.699 Euro/Woche. (Haus F08029)



Bauhaus-Appeal im Dorsch-Revier



Luxusvilla in 1-a-Lage am Fjord. In den stilsicher gestalteten Innenräumen kontrastiert Bauhaus-Strenge mit warmen Naturmaterialien: Edelstahl und glattes Weiß treffen auf Leder und dunkle Holz-Akzente. Von der imposanten Naturstein-Terrasse aus kann man Fuchs, Nerz und Adler gute Nacht sagen oder Dorsch und Lachse springen sehen. 170 Quadratmeter exklusiver Lifestyle in Norwegen für sechs Personen ab 2.867 Euro/Woche. (Haus N18750)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren