Angesichts der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den erlassenen Regelungen zu deren Eindämmung wird die Notenspur-Nacht der Hausmusik am 21. November 2020 sowie das damit verbundene Festival "Europäische Notenspuren - Brücken bauen" (18.-21. November 2020) leider nicht stattfinden können.



Seit 2015 führt der Notenspur Leipzig e.V. jährlich die Notenspur-Nacht der Hausmusik durch. Sie ist eine besondere Leipziger Form der Bürgerteilhabe an der Kulturausübung. In diesem Jahr sollte es, unter dem Motto "Hausmusik geht ins Revier", erstmals möglich sein, dass sich Musiker und Gastgeber aus den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen anmelden.



Mit dem Festival "Europäische Notenspuren - Brücken bauen" waren Musiker aus benachbarten Ländern eingeladen, um in verschiedenen Veranstaltungsformaten gemeinsam des 75-jährigen Endes des zweiten Weltkrieges zu gedenken. Alle internationalen Musiker sollten zum Abschluss auch bei der Notenspur-Nacht der Hausmusik zu hören sein.



Da wir aber nicht ganz ohne Musik auskommen können und wollen, prüfen wir derzeit die Möglichkeit, 1:1- Konzerte durchzuführen, die sich im Frühjahrs-Lockdown unter Einhaltung aller Corona-Beschränkungen bewährt haben.

