Notenrad-Operntour am 16. September 2018

Anlässlich 325 Jahre Oper in Leipzig laden der Notenspur-Verein und der ADFC Leipzig am 16. September zu einer Notenrad-Operntour ein. Die Tour führt zu Orten der Leipziger Operngeschichte und verbindet sie mit Musik und Bewegung im Grünen. Die ca. 30 km lange Notenrad-Operntour startet 11 Uhr an der Oper auf dem Augustusplatz und endet gegen 16.30 Uhr am Völkerschlachtdenkmal. Tickets zu 5 Euro / erm. 3 Euro gibt es ab 10.30 Uhr am Startort. Für Kinder und Schüler ist die Fahrt frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.



Die Tour führt zunächst zu den Standorten der Gebäude, in denen Leipzigs Operngeschichte früher beheimatet war: das im 2. Weltkrieg zerstörte Neue Theater am Standort der heutigen Oper, das erste Opernhaus am Brühl / Ritterpassage und das Komödienhaus am Richard-Wagner-Platz. Im ersten, 1693 errichteten Gebäude haben etliche Opern Georg Philipp Telemanns ihre Uraufführung erlebt. Am Kömodienhaus, später Stadttheater und dann Altes Theater genannt, war E.T.A. Hoffmann kurzzeitig als Musikdirektor angestellt. Hier feierten Heinrich Marschner sowie Albert Lortzing große Opernerfolge. Auch „Genoveva“, die einzige Oper Robert Schumanns, wurde hier uraufgeführt.



Vom Richard-Wagner-Platz geht es auf der Route des zukünftigen Leipziger Notenrads über das Rosental und den Richard-Wagner-Hain zur Musikalischen Komödie. Der neue Betreiber des dortigen Restaurants, Mike Demmig, hat die Gaststätte neu gestaltet und Albert Lortzing gewidmet, da Lortzing in der Musikalischen Komödie eine musikalische Heimat gefunden hat. Im „Lortzing“ können die Radlerinnen und Radler ein kleines Konzert mit Lortzing-Arien erleben. Mit Katrin Bräunlich, Sopran, Diogo Mendes, Bariton, und Sarolta Boros Gyevi, Klavier / E-Piano steht ein spielfreudiges, junges Ensemble bereit, das den heiteren Lortzing-Funken überspringen lässt.



Dann wird es Zeit, auf dem Leipziger Notenrad zu einer lauschigen Wiese in einem der schönen Leipziger Parks zu fahren, um das mitgebrachte Picknick zu genießen und miteinander zu teilen. Frisch gestärkt, führt die Tour weiter zum Völkerschlachtdenkmal und nutzt dabei immer wieder Abschnitte des in Planung befindlichen Leipziger Notenrads.



Das für Leipzigs Geschichte einschneidende Jahr der Völkerschlacht 1813 war auch für die Operngeschichte ein wichtiges Jahr: E.T.A. Hoffmann wurde als Musikdirektor am Komödienhaus engagiert, Richard Wagner wurde in Leipzig geboren, Heinrich Marschner kam zum Studium nach Leipzig. Im Völkerschlachtdenkmal gibt es ein zweites Konzert mit Opernarien, diesmal aus Werken von E.T.A. Hoffmann und Heinrich Marschner, die man sonst kaum zu hören bekommt. Die traurige Geschichte der Nixe Undine hatte es auch E.T.A. Hoffmann angetan und ihn zu seiner gleichnamigen Oper bewegt. Die Oper „Vampyr“, mit der Heinrich Marschner von Leipzig aus seinen Durchbruch schaffte, war damals Inbegriff der romantischen Oper und hatte auch starken Einfluss auf das Schaffen Richard Wagners. Das Opernkonzert mit Romantik pur im Völkerschlachtdenkmal bildet gleichzeitig den Abschluss der erlebnisreichen Notenrad-Operntour.



Die Notenrad-Operntour ist Teil des Leipziger Stadtradelns, so dass die Kilometer dem Leipziger Kilometerkonto gutgeschrieben werden können, wie alle Kilometer, die zwischen dem 31.8. und 20.9. geradelt werden. Wer regelmäßig mit dem Rad unterwegs ist und beim Stadtradeln noch keinem Team angehört, kann sich über www.stadtradeln.de dem Team „Leipziger Notenrad“ anschließen und Leipzig im Wettbewerb der Städte beim Klima-Bündnis stärken.



Nähere Informationen zum Notenspur-Projekt unter: www.notenspur-leipzig.de/



Information zur Geschichte der Leipziger Opernhäuser unter https://notenspur-leipzig.de/notenrouten/leipziger-notenbogen/karte-stationen/stationsansicht/route/notenbogen/station/standort-altes-theater/

