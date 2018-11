"Brücken bauen über Gräben" - Europäische Notenspuren zum Anlass des 100-jährigen Endes des 1. Weltkrieges

16.11.18

Zum Projekt „Brücken bauen über Gräben“ sind Musiker aus sechs Städten, die eine enge Beziehung zu Leipzig haben, eingeladen. Die Musiker aus einst mit Deutschland verfeindeten Ländern (Frankreich, Italien, Polen, Russland, Tschechien, Ukraine) können nun vom 20.-25.11.2018 in Frieden nach Leipzig kommen, um hier gemeinsam zu musizieren. Am 21.11.2018 gestalten die Musiker den Gottesdienst zum Buß- und Bettag in der Nikolaikirche mit musikalischen Beiträgen. Am 22. und 23.11.18 begegnen sie Schülern in sieben verschiedenen Schulen, u.a. in der Grundschule am Rabet, dem Magnus-Gottfried-Lichtwer Gymnasium in Wurzen oder in der Grundschule Hohnstädt in Grimma. Die Schüler und Musiker werden gemeinsam musizieren und erzählen, was sie von ihren Groß- und Urgroßeltern über Europa im Krieg erfahren haben und wie sie selbst heute Europa erleben: Gabriele Müller, Musiklehrerin an der Grundschule am Rabet: „Krieg und Verfolgung ist für einige unserer Kinder sehr aktuell und kann die Kraft der Musik deutlich machen – Musik ist zeit- und sprachlos, Musik verbindet alle Kulturen.“



Zur Notenspur-Nacht der Hausmusik am 24.11.18 sind die insgesamt sechs Musikensembles außerdem in Wohnungen von Leipziger Bürgerinnen und Bürgern zu hören. Wenn Leipziger für sie ihre Wohnungen öffnen und ihre Musikliebe mit ihnen und weiteren Gästen teilen, ist dies eine starke Botschaft der Aussöhnung und der verbindenden Kraft der Musik.



Im 1. Weltkrieg verloren ca. 17 Millionen Menschen ihr Leben. Sein Ende im November 1918 ist Anlass, sich 100 Jahre später auf künstlerische Weise daran zu erinnern, wie sich die Feindseligkeit in ein neues Miteinander gewandelt hat und dass ein gemeinsames Europa kein feststehender Besitz ist, sondern von uns immer wieder neu gewonnen werden muss.



Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Mittwoch, 21.11.18, 17 Uhr

Nikolaikirche



Besuche in Schulen in und um Leipzig

Donnerstag/Freitag, 22./23.11.18

Erich-Zeigner Grundschule, Fanny-Hensel-Grundschule, Franz-Mehring-Grundschule, Grundschule Hohenstädt/Grimma, Grundschule am Rabet, Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium Wurzen, Robert-Schumann-Gymnasium



4. Notenspur-Nacht der Hausmusik mit europäischen Gästen

Samstag, 24.11.18, 19 Uhr

Diverse Hausmusikorte



Anmeldung für Besucher unter: www.notenspur-leipzig.de/hausmusik



Weitere Informationen unter https://notenspur-leipzig.de/europaeische-projekte/europaeische-notenspuren/bruecken-bauen-ueber-graeben/

