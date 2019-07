Pressemitteilung BoxID: 760981 (Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG)

NORMA: Laufend gewinnen nicht nur beim großen B2Run-Firmenlauf

Lebensmittel-Discounter aus Nürnberg geht wieder mit motivierter Mannschaft ins Ziel

Laufend zu gewinnen ist möglich, das hat der große B2Run-Firmenlauf in Nürnberg erneut gezeigt: 18.500 Starter und Starterinnen aus 670 Unternehmen kamen für dieses sportliche Event zusammen, bei dem es nicht unbedingt um die allerbeste Platzierung, sondern vor allem um das Gemeinschaftsgefühl in einer tollen Atmosphäre geht. Mittendrin im Starterfeld wie immer auch die NORMA-Läuferinnen und Läufer – ein Team, das vom Geschäftsleitungs-Mitglied über die IT-Spezialisten, Logistikfachleute, Verkäufer und Verkäuferinnen bis zu den Auszubildenden praktisch alle Berufsbilder bei diesem Handelsunternehmen in einer motivierten Mannschaft zusammenführt. Gemeinsam nahm die NORMA-Crew – im weißen „NORMA Team Spirit Laufshirt“ - die Strecke um den Dutzendteich und das Zeppelinfeld in Angriff, alle Läuferinnen und Läufer kamen nach 6,3 Kilometern im Max-Morlock-Stadion ins Ziel. Der Teamerfolg wird bei NORMA in allen Bereichen gezielt gefördert – ein Beispiel unter vielen ist die aktive Teilnahme von über 100 NORMA-Mitarbeitern beim jährlichen Nürnberger B2Run-Firmenlauf.



Wer sich auch einmal persönlich über die vielen Berufseinstiegs- und Karriereperspektiven beim seit über 50 Jahren erfolgreichen Handelsunternehmen NORMA informieren möchte, die oder der schaut am besten noch heute im Netz unter der Adresse https://karriere.normaonline. de/de/karriere/ vorbei.



Der Lebensmittel-Discounter NORMA: Vielfältige Berufsbilder, jede Menge Karriereperspektiven



Hier kann man auf einen Blick erfahren, warum der konzernfreie Lebensmittel-Discounter zu den besonders begehrten Arbeitgebern gehört. Das Unternehmen stellt jedes Jahr etliche Ausbildungsplätze für angehende Verkäufer/innen, Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute für Büromanagement, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistik sowie für Kaufleute im ECommerce (Arbeitsplatz ist hier der Onlineshop NORMA24.de) zur Verfügung.



Darüber hinaus gibt es interessante Berufseinstiegs- und Entwicklungschancen für zielstrebige Abiturienten. Zur Auswahl stehen hier das duale Bachelor of Arts-Studium sowie das von NORMA ebenfalls aufgelegte Abiturientenprogramm.

