NORMA: Gemeinsam mit den Kunden Plastik einsparen - jetzt kommen die Top-Joghurts im Glas

Lebensmittel-Discounter startet wichtigen Testlauf für noch mehr Kunststoffverzicht

Die Lasche nach oben, den Deckel abziehen und genüsslich umrühren: Ein kühlfrischer Joghurt, naturbelassen oder mit Früchten auf dem Löffel, ist etwas Feines und begeistert vom Frühstück bis zum Nachtisch die meisten Verbraucher im Land. Der umweltbewusste Lebensmittel-Discounter NORMA geht jetzt neue Wege und startet in über 300 Filialen einen wichtigen Testlauf mit Spitzenjoghurts im Glas.



Im Mittelpunkt stehen dabei die Top-Produkte von Schärdinger, einer österreichischen Vorzeigemarke, aus deren Range erst vor kurzem ein Erdbeer-Joghurt zum besten Joghurt des Landes gewählt worden ist. Bei NORMA werden in der Testphase ab September 2019 in den Filialen der Niederlassungen Kerpen, Röttenbach und Dummerstorf Schärdinger-Spitzenjoghurts im umweltfreundlichen 450 g-Vorratsglas platziert.



Zur Wahl stehen ein Natur- und drei Fruchtjoghurts in den Geschmacksrichtungen Heidelbeere, Vanille und Cappuccino. Jeder dieser Top-Joghurts ist im praktischen Glas abgefüllt. Den Umweltvorteil halten die Kunden dann in der eigenen Hand: Die Behältnisse aus Glas lassen sich nach kurzem Spülgang im Haushalt wiederverwenden oder werden in Altglas-Containern dem Wertstoff-Kreislauf zugeführt. Das Ziel, das NORMA mit diesem Testlauf erreichen möchte, ist klar: Die Kunden können mit ihrem persönlichen Einkaufsverhalten darüber entscheiden, ob sie zusammen mit NORMA die Einsparmenge an Plastik weiter erhöhen.



Die NORMA-Geschäftsleitung ist zuversichtlich, dass das neue Angebot einschlägt und von den Kunden angenommen wird. Bei erfolgreichem Test besteht die Chance, dass die Joghurts im Glas in großem Umfang gelistet werden und NORMA aus Nürnberg dabei helfen, weitere Tonnen an überflüssigem Kunststoff einzusparen. Die Liste der von diesem Handelsunternehmen schon eingesparten Plastikmengen ist lang und wird immer länger, die erreichten Tonnagen sind enorm. Wer dazu einmal genauer nachschauen will: Die einzelnen Meldungen zum Plastikverzicht bei NORMA können im Presseportal von news aktuell bequem abgerufen werden – einfach den Namen NORMA in die Suchmaske eingeben und sich im Detail informieren… Die NORMA-Geschäftsleitung: „Die Lebensgrundlagen aktiv zu schützen ist eine Selbstverständlichkeit. Beim wichtigen Thema des Plastikverzichts werden wir uns deshalb auch weiter mit voller Kraft engagieren. Die größtmögliche Reduzierung der Kunststoffe, der Schutz aller natürlichen Ressourcen oder etwa auch die bevorzugte Listung von regionalen Lebensmitteln mit kurzen Lieferwegen sind in den NORMA-Leitlinien festgeschrieben – und gelten für unsere Mitarbeiter in verbindlicher Form.“





