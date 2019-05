Pressemitteilung BoxID: 754246 (Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG)

NORMA: Der Vatertag kann kommen - das Verbrauchermagazin Öko-Test gibt dem Burgkrone Premium Pilsener die Note "sehr gut"

Der Discounter aus Nürnberg hat das perfekte Feiertagsbier

Qualitäts- und preisbewusste Kunden werden sich heute, am letzten Einkaufstag vor Christi Himmelfahrt, auf jeden Fall für das Burgkrone Premium Pilsener von NORMA entscheiden – vom Verbrauchermagazin „Öko-Test“ bekommt die NORMA-Eigenmarke jetzt in der aktuellen Ausgabe die Bestnote „Sehr gut“ ausgestellt. Zudem geht das NORMA-Mehrwegbier mit seinem äußerst günstigen Preis damit als Preis-Leistungssieger hervor.



Für die erstklassige Benotung nennen die erfahrenen Öko-Tester gute Gründe, der Allerwichtigste ist, das es bei diesem Flaschen-Pilsener von NORMA auch nicht den kleinsten Mangel zu kritisieren gibt. Wo andere Biere zum Beispiel Spuren des Pflanzenschutzmittels Glyphosat aufweisen, besteht die NORMAEigenmarke, so wie es sein soll, nur aus bestem Wasser, Hopfen und Malz. Zugleich hebt das soeben veröffentlichte Testurteil für diese Top-NORMA-Eigenmarke den - wie bei allen Produkten des Discounters aus Nürnberg - ausgesprochen günstigen und kundenfreundlichen Preis hervor.



Keine andere mit „Sehr gut“ getestete Biermarke ist günstiger als die von NORMA. Hinzu kommt, dass NORMA das Burgkrone Pilsener wie viele andere Biersorten auch schon seit vielen Jahren umweltfreundlich im Mehrwegkasten anbietet und damit auch hier ein Zeichen zur Vermeidung von Plastikmüll setzt.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit rund 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

