Zwei neue Mitarbeiterinnen verstärken das NordSüd-Team in Zürich

Anne-Cathérine Schürmann (31) ist seit dem 1. Februar 2019 für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im gesamten deutschsprachigen Raum verantwortlich. Zuvor arbeitete sie im AT Verlag in Aarau im Bereich Marketing.



"Ich freue mich, in die Welt der Kinderbücher einzutauchen und viele neue Kontakte zu knüpfen." (Anne-Cathérine Schürmann)



Elena Rittinghausen (29) stößt nach Stationen beim indischen Verlag Tara Books und nach einem Volontariat im Schweizer Verlag Kein & Aber neu zum Lektorat von NordSüd.



"Gespannt entdecke ich die vielfältigen Aufgaben im Lektorat und habe bereits ein paar vielversprechende Projekte auf dem Tisch." (Elena Rittinghausen)



"Ich bedanke mich bei Nina Grünberger und Romana Küpfer, die diese Stellen in den letzten Jahren mit ihrem Elan und ihrer Begeisterung geprägt haben. Und ich freue mich darauf, mit Anne-Cathérine Schürmann und Elena Rittinghausen den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen." (Herwig Bitsche)



Wir heißen die beiden neuen Mitarbeiterinnen herzlich willkommen in unserem Team!

