»Smon Smon« abermals ausgezeichnet

04.10.18

Die Illustratorin und Autorin Sonja Danowski wurde abermals für Ihr Bilderbuch »Smon Smon« (erschienen im Januar 2018) ausgezeichnet.



Das Buch steht als einer von fünf Titeln auf der Empfehlungsliste zum Josef-Guggenmos-Preis 2018. Der Preis zeichnet herausragende Gedichtbände aus, die sich an Kinder und Jugendliche richten und ist nach dem Dichter Josef Guggenmos (1922–2003) benannt. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur lobt den Preis seit 2016 in zweijährigem Turnus aus.



Die Stiftung Internationale Jugendbibliothek veröffentlicht jährlich die Empfehlungsliste »The White Ravens«. Dieser enthält herausragende internationale Bilder-, Kinder- und Jugendbücher. Auch »Smon Smon« wird als einer von 200 Titeln empfohlen und als White Raven 2018 ausgewählt.



Die Künstlerin hat eine fantastische Welt geschaffen, in der Zusammenhalt und Freundschaft das Leben lebenswert machen. Sie erzählt vom Smon Smon, das auf dem geheimnisvollen Planeten Gon Gon lebt. Einem zauberhaften Ort, an dem jedoch auch Gefahren lauern. Aber auch in der Not kann sich das Smon Smon auf seine Freunde verlassen. Und am Ende findet es sogar das Glück.



Sonja Danowski lebt als Illustratorin und Bilderbuchkünstlerin in Berlin. Ihre Zeichnungen wurden mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem 2013 und 2015 mit dem Golden Island Award des Nami Island International Picture Book Illustration Concours. Bei NordSüd sind »Oma trinkt im Himmel Tee« (2015) und »Kleine Nachtkatze« (2016) erschienen. Für Letzteres wurde Sonja Danowski 2017 mit dem Troisdorfer Bilderbuchpreis der unabhängigen Kinderjury ausgezeichnet. Im Januar 2018 erschien ihr neuestes Buch »Smon Smon«.



Sonja Danowski

Smon Smon

Durchgehend farbig illustriert

€ D 20,00 / € A 20,60 / CHF 25.90

Hardcover / 48 Seiten / ab 4 Jahren

ISBN: 978-3-314-10415-2



White Raven 2018

Josef-Guggenmos-Preis Empfehlungsliste 2018

Bilderbuchpreis der Jury der Jungen Leser 2018

Beste 7 2018/2





(lifePR) (