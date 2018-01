Das erste Kinderbuch der Friedensnobelpreisträgerin Malala

Malala Yousafzai ist die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten und eine internationale Ikone für das Recht auf Bildung. In ihrem ersten Bilderbuch erzählt sie ihre Geschichte.



Als Malala in Pakistan aufwuchs, wünschte sie sich einen magischen Stift, mit dem sie ihre Träume verwirklichen könnte. Doch als sie älter wurde, änderte sich ihre Umgebung. Das Recht, in die Schule zu gehen, wurde ihr verwehrt – weil sie ein Mädchen war. Statt eines magischen Stifts nahm Malala einen richtigen Stift zur Hand und schrieb auf, was sie bedrückte. Menschen aus der ganzen Welt begannen ihre Worte zu lesen.



Die Autorin Malala Yousafzai geboren 1997 in Mingora, Pakistan. Als 11-Jährige schreibt Malala auf einem Blog der BBC über die Gewalttaten der Taliban. 2012 fällt sie einem Attentat zum Opfer, das sie nur knapp überlebt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in England. Seit März 2013 geht sie in Birmingham wieder zur Schule. Im September 2013 wird sie mit dem Internationalen Friedenspreis für Kinder und dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit ausgezeichnet. Malala erhält als jüngste Preisträgerin aller Zeiten den Friedensnobelpreis 2014. Seit 2017 ist sie Friedensbotschafterin der UNO.



Die Illustratoren Kerascoët ist das Pseudonym des Künstlerehepaars Sébastien Cosset und Marie Pommepuy. Sie leben und arbeiten in Paris, in der Welt der Illustration und des Comics. Von Kerascoët wurden zahlreiche sehr erfolgreiche Werke in Frankreich, den USA und Japan veröffentlicht.



Malala Yousafzai / Kerascoët

Malalas magischer Stift

Aus dem Englischen: Elisa Martins

€ D 16,00 / € A 16,50 / CHF 20.90

Hardcover / 24,6 x 24,4 cm

48 Seiten / ab 5 Jahren

ISBN: 978-3-314-10441-1



Erscheint am 9. Februar 2018

in Deutschland, Österreich

und der Schweiz

