Thomas Bürkle bleibt bis Ende 2021 an der Spitze der NORD/LB

Der Aufsichtsrat der NORD/LB Norddeutschen Landesbank hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Thomas Bürkle vorzeitig um zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern.



Thomas Bürkle wurde zum 1. Januar 2017 zum Vorstandsvorsitzenden der Bank berufen. Zuvor übte er drei Jahre lang das Amt des Chief Risk Officer (CRO) im Vorstand aus. Der 65jährige Diplom-Volkswirt ist bereits seit 2002 in leitenden Funktionen für den NORD/LB Konzern im In- und Ausland tätig, unter anderem als Vorstandsvorsitzender des NORD/LB-Tochter­unter­nehmens Deutsche Hypo. Die jetzt beschlossene Vertragsverlängerung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Trägerversammlung der Bank.



„Thomas Bürkle hat in einem schwierigen Umfeld eine grundlegende Transformation der NORD/LB eingeleitet. In Zeiten des Umbruchs ist es wichtig, personelle Kontinuität zu wahren. Wir wollen daher die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Thomas Bürkle weiter fortsetzen“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der NORD/LB und Niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers.

NORD/LB Norddeutsche Landesbank Hannover

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 160 Mrd. EUR zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg. Die NORD/LB verfügt zudem über Niederlassungen in Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf, München, und Stuttgart. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten.

