Research-Team der NORD/LB erneut ausgezeichnet

Das Fixed Income-Research der NORD/LB Norddeutschen Landesbank hat in einem internationalen Ranking erneut hervorragend abgeschnitten. Bei einer Befragung von institutionellen Investoren in Westeuropa durch das renommierte Finanzmarktmagazin Euromoney konnte die NORD/LB in zwei wichtigen Kategorien jeweils den dritten Platz belegen. Sowohl bei Covered Bonds & Pfandbriefen als auch in der Kategorie Sub-Sovereigns, Supranationals & Agencies landeten die NORD/LB-Analysten unter den Top-3 Researchhäusern weltweit. Bei der Frage nach dem weltweit besten Anleiheresearch wählten die befragten Investoren die NORD/LB auf den zehnten Platz. Nur ein weiteres deutsches Institut schaffte es ebenfalls in die Top 10.



Das Fixed-Income-Research der NORD/LB erstellt Studien zu Anleihen, die von öffentlichen Emittenten und Banken begeben werden. Dabei werden sowohl Einzeltitel analysiert als auch allgemeine Markteinschätzungen abgegeben. Zum Aufgabengebiet gehört auch die Analyse von Covered Bonds, zu denen unter anderem auch deutsche Pfandbriefe zählen.

