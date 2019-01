heimatgroßerherzen

30.01.19

„HEIMAT GROSSER HERZEN“ – unter diesem Motto steht die großangelegte Marketingkampagne, mit der aktuell 18 nordhessische Klinken qualifizierte Fachkräfte der Gesundheits- und Pflegebranche für die Region gewinnen wollen. Der offizielle Startschuss für die Kampagne fiel heute im Rahmen einer Auftaktveranstaltung im Klinikum Kassel mit mehr als 60 Teilnehmern aus den Partner-Kliniken, Politikvertretern und dem Regionalmanagement Nordhessen.



Mit zahlreichen Aktivitäten in den Kliniken der Region und darüber hinaus soll die Attraktivität Nordhessens für Fachkräfte aus Gesundheitsberufen in ganz Deutschland vorgestellt werden. Die Kampagne wird vor allem in den sozialen Medien präsent sein.



„Für Kliniken und andere Einrichtungen der Gesundheitsbranche ist es zunehmend eine Herausforderung, gut ausgebildetes Personal zu finden. Mit „HEIMAT GROSSER HERZEN“ wollen wir Nordhessen als eine gut erreichbare und vielfältige Region mit einem hohen Maß an Lebensqualität präsentieren. So überzeugen wir Fachkräfte, sich für unsere Region als Wohnort zu begeistern“, erklärt Michael Gribner, Geschäftsführer der DRK-Kliniken Nordhessen, und fasst damit die gemeinsame Motivation aller beteiligten Kliniken zusammen.



Für die Entwicklung und Durchführung der auf mehrere Jahre ausgerichteten Aktion arbeiten die Kliniken mit der Kasseler Agentur Sxces zusammen, die bereits für die Tourismusmarketingkampagne „Herz verlieren“ der GrimmHeimat NordHessen verantwortlich zeichnet und sich mit vielen weiteren Projekten in der Region und darüber hinaus einen Namen gemacht hat.



„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Kliniken und dieser einzigartigen Kampagne einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der nordhessischen Gesundheitswirtschaft, aber auch zur Verbesserung unseres Images und unserer Bekanntheit insgesamt leisten können“, so Holger Schach, Geschäftsführer der Regionalmanagement Nordhessen GmbH.

