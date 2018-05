GrimmHeimat und Kultursommer kooperieren beim "Fest für alle"

Beim „Fest für alle“ des Kultursommers Nordhessen startet die GrimmHeimat NordHessen am Pfingstsamstag (19.05.2018) ihre aktuelle Marketingkampagne. Unter dem Motto „Herz verlieren“ wird das vielfältige künstlerische Programm der Veranstaltung durch überraschende Aktionen für die Gäste ergänzt.



Das „Fest für alle“ des Kultursommers Nordhessen findet im Rokokoschloss Wilhelmsthal bei Calden statt. Auf sieben im Park verteilten Bühnen gibt es von 17 bis 21 Uhr spektakuläre Akrobatik, kreative Musik- und Theaterdarbietungen. Internationale Künstler präsentieren vor der einzigartigen Kulisse ein Angebot für die ganze Familie.



Hinzu kommen überraschende Aktionen rund um das Thema „Herz verlieren“, mit dem die GrimmHeimat um neue Gäste wirbt. „Jeder ist eingeladen mitzumachen und sein Herz an seinem ganz individuellen Lieblingsplatz in der GrimmHeimat NordHessen zu verlieren“, erklärt Ute Schulte, Leitung Tourismus in der Regionalmanagement Nordhessen GmbH, die die Kampagne koordiniert. „Wir laden die nordhessischen Bürger ein, unseren Touristen die Schönheit unserer Region zu präsentieren.“



Abgerundet wird das Programm durch einen Gastropfad mit kalten und warmen Schlemmereien sowie einer großen Getränkeauswahl. Natürlich kann auch jeder sein eigenes Picknick mitbringen.



Maren Matthes, Intendantin des Kultursommers Nordhessen, ist überzeugt von der Schlagkraft der Kooperation mit der GrimmHeimat: „Der Kultursommer Nordhessen ist ein wichtiges touristisches Angebot für die Gäste in ganz Nordhessen, die an außergewöhnlichen Orten hochkarätige künstlerische Darbietungen erleben und neue Aspekte der GrimmHeimat entdecken können“.



Karten für das „Fest für alle“ gibt es unter www.kultursommer-nordhessen.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren