Die ESG Stars-Familie von Nordea Asset Management begrüßt ein neues Mitglied: den Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Nordea Asset Management (NAM) hat seine ESG Stars-Familie mit der Auflegung des Nordea 1 – European Corporate Stars Bond Fund (BP-EUR LU1927797156; BI-EUR LU1927797586) erweitert. Aufbauend auf bisherigen Erfolgen der STARS-Fondsangebote im Aktienbereich expandiert der Vermögensverwalter mit dem neuen Nordea 1 – European Corporate Stars Bond Fund in den Anleihen-Bereich. Anleihenfonds mit starker Integration von ESG-Kriterien stellen einen neuen Ansatz fürnachhaltige Investments dar. „Auch der Markt beginnt zu verstehen: Es gibt eine wachsende Überzeugung, dass ESG-Faktoren bzw. deren Nichtbeachtung ein bedeutsames Kreditrisiko für Unternehmensanleihen darstellen“, sagt Jan Sorensen, Lead Portfolio Manager des Fonds, und führt aus: „Wir nutzen Ineffizienzen des Marktes, indem wir uns auf unternehmensspezifisches Research und ESG-Kriterien fokussieren und so langfristige Veränderungen identifizieren, die für die Kreditqualität entscheidend sind.“ Der Fonds profitiert von der bottom-up Kreditauswahl bei Investmentgrade-Unternehmensanleihen des Nordea Credit Teams und führt das aktive Management mit der intensiven Einbeziehung von ESG-Kriterien noch einen Schritt weiter. Das Investment Team hat erkannt, dass Corporate Governance und ESG-Faktoren zwar Grund für Risken aber auch für Chancen sind und arbeitet daher eng mit Nordeas eigenem Responsible Investment Team zusammen. „Wir greifen auf Nordeas umfangreiche organisatorische Erfahrung im ESG-Bereich und unsere nachweislich erfolgreiche Bilanz der STAR-Aktienstrategien zurück, um unser STARS-Konzept auf Anleihen-Lösungen anzuwenden“, sagt Marjo Koivisto, Co-Head of Responsible Investment von NAM, und ergänzt: „Auf ESG-Faktoren Wert zu legen, kann helfen, bessere risikoadjustierte Renditen zu erzielen.“* Das STARS-Konzept nutzt ein firmeninternes ESG-Bewertungsmodell und die Fonds investieren nur in Unternehmen, die den eigenen ESG-Standards entsprechen. *Es gibt keine Garantie, dass ein Anlageziel, angestrebte Erträge und Ergebnisse einer Anlagestruktur erreicht werden.

