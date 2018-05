Wo Einkaufen zum Erlebnis wird

Abwechslungsreich, innovativ und optisch attraktiv – entscheidende Kriterien für den stationären Einzelhandel, um breite Käuferschichten anzusprechen und sich gegen die Online-Konkurrenz zu behaupten. Die Zukunft gehört dem Erlebnis-Einkauf. Das Anfang März 2018 eröffnete Sporthaus L&T in Osnabrück setzt dieses Konzept in jeder Hinsicht um: Denn es überzeugt durch ein modernes, architektonisches Shop-Design und bietet außerdem zahlreiche Attraktionen und Events. Highlight ist das Wellenbecken im Untergeschoss. Mit Aktionen wie Surfkursen, einem Fußball-Cage, einer Kletterwand und einem Fitnessstudio will L&T Sport zum Treffpunkt für Sportbegeisterte jeden Alters werden. Passend zum außergewöhnlichen Konzept wurden auch die Baumaterialien ausgewählt. Beim Bodenbelag entschieden sich Architekten und Bauherrn für noraplan unita nTx von nora systems. Der unifarbene Kautschukboden mit den echten Granitsplittern wurde auf allen fünf Etagen verlegt – insgesamt auf rund 6.000 Quadratmetern. Mit seiner dezenten puristischen Optik unterstreicht er das zeitgemäße Ambiente und unterstützt das Gestaltungskonzept.



Einheitliche Gestaltung für modern-dynamisches Shopping-Konzept



Geplant wurde der Neubau vom Hamburger Büro Prof. Moths Architekten. Das Gebäude präsentiert sich mit einer silberglänzenden Fassade, welche die sportliche Dynamik widerspiegelt. Die Vielfalt des Sports wird im Innenraum durch Themenwelten dargestellt. „Das Konzept ist eine Abkehr von der üblichen Shop-in-Shop-Gestaltung, bei der die einzelnen Marken optisch individuelle Akzente setzen“, erläutert Innenarchitektin Andrea Taubken, eine der Projektleiterinnen von Prof. Moths Architekten. Bei L&T Sport steht die auf den jeweiligen Sportbereich zugeschnittene Gestaltung im Fokus, das Ambiente ist puristisch-modern. „noraplan unita passt mit seiner monolithischen, zurückhaltenden Optik hervorragend ins Gesamtkonzept.“ Die Farben des Belags sind Sonderanfertigungen, die bei nora systems in Weinheim speziell für L&T entwickelt wurden. Die Tatsache, dass nora Beläge durch und durch aus Kautschuk sind und daher unverfugt verlegt werden können, betrachtet die Innenarchitektin als großen Vorteil: „Auf diese Weise entstehen ein einheitliches Erscheinungsbild und eine ruhige Flächenwirkung.“ Um den Kunden einen fließenden Übergang zu allen Abteilungen ohne optische Barriere zu ermöglichen, wurde in den Laufwegen bewusst auf einen Materialwechsel verzichtet.



Abwechslungsreiches Einkaufen, das entspannt



Ein weiteres Plus: nora Bodenbeläge sind durch die Materialeigenschaften des Kautschuks dauerhaft elastisch. So entlasten sie Rücken und Gelenke und erleichtern das Gehen und Stehen – ein Faktor, der zu einem gesunden Arbeitsumfeld für das Verkaufspersonal beiträgt. „Unsere Mitarbeiter laufen während ihrer Arbeitszeit häufig zwischen fünf und sieben Kilometer“, erläutert der Technische Leiter von L&T, Lutz Brinkmann. „Auf dem elastischen Kautschukboden ist dies deutlich angenehmer als auf einem harten Untergrund.“ Durch ihre Dauerelastizität vermindern die Kautschuk-Beläge darüber hinaus den Gehschall und sorgen auf diese Weise für eine gute Raumakustik und eine geringe Geräuschkulisse, auch bei hohem Publikumsverkehr.



Schnellverlegetechnologie ermöglicht raschen Einzug



Aufgrund des engen Zeitplans wurde noraplan unita mittels der Schnellverlegetechnologie nora nTx installiert. Bei diesem System ist auf der Rückseite der Kautschuk-Beläge der Klebstoff bereits werkseitig aufgebracht. So kann die Verlegezeit um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Zudem gehören Verlegerisiken, wie zum Beispiel Blasenbildung, Resteindrücke oder Stippnähte der Vergangenheit an. Der selbstklebende Bodenbelag ist in wenigen Arbeitsschritten sicher und sauber verlegt, auch bei erhöhter Restfeuchte. „Der Belag wurde direkt auf die 40 Zentimeter dicken Stahlbetondecken verlegt, lange Aushärtungszeiten hätten wir uns nicht leisten können“, so Daniel Erfeld, Mitarbeiter von Prof. Moths Architekten. Bei nora nTx kann der Boden sofort nach der Verlegung wieder betreten und genutzt werden. „Unmittelbar nach der Installation kam der Ladenbauer und hat die Möbel hereingestellt“, blickt Erfeld zurück.



Härtetest für den Boden



„Vor der Entscheidung für einen Bodenbelag haben wir Musterflächen mit unterschiedlichen Produkten ausgelegt und diese dann verschiedenen Belastungstests unterzogen“, so Brinkmann. In den Tests erwiesen sich die nora Böden mit ihrer extrem dichten Oberfläche als die Widerstandsfähigsten.



Sich mit einem besonderen Konzept abheben: Mit der ungewöhnlichen Fusion von Kautschuk und Granit ist noraplan unita nTx der geeignete Bodenbelag für ein Sporthaus, das in jeder Hinsicht neue Wege geht.



Daten und Fakten



Objekt: L&T Sport, Osnabrück



Bauherr: Lengermann&Trieschmann GmbH&Co. KG , Osnabrück, www.l-t.de



Architekt: Prof. Moths Architekten, Hamburg, www.moths-architekten.de



Produkte: noraplan® unita nTx, Sonderfarbe 6850, verlegte Fläche 5.750 m²

noraplan® unita nTx, Sonderfarbe 6846, verlegte Fläche ca. 200 m²



Verlegung: 12/2017 – 01/2018



Einsatzbereich: Verkaufsfläche

nora systems GmbH

nora systems entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige elastische Bodenbeläge sowie Schuhkomponenten unter der Marke nora®. Das Unternehmen mit Stammsitz in Wein-heim entstand 2007 aus der Freudenberg Bausysteme KG und prägt seit vielen Jahren als Weltmarktführer die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen. Mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von 229,1 Millionen Euro.

