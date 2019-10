Pressemitteilung BoxID: 770035 (nora systems GmbH)

Kautschukboden im stilvollen "Used Look"

noraplan uni für puristische Gestaltungskonzepte im Sportkaufhaus

Zeitloses Design schafft Mehrwert: Auch im Ladenbau, wo die Anpassung an wechselnde Trends und häufige Umgestaltungen die Regel sind, kann es sich lohnen, bei den dauerhaft im Objekt verbleibenden Gewerken wie dem Boden auf bewährte Qualität zu setzen. Dies haben auch Bauherr und Innenarchitekten beim Umbau des 1981 gegründeten Sportkaufhauses engelhorn sports in Mannheim berücksichtigt. Mit rund 3.600 Quadratmetern Verkaufsfläche gehört das familiengeführte Unternehmen im Herzen der Innenstadt zu den größten Sportkaufhäusern Europas. 2018 wurde engelhorn sports neu konzipiert und umgestaltet. Das mit dem Projekt beauftragte Büro, die Kreativ-Agentur Atelier 522 aus Markdorf, setzte beim Boden auf einen bewährten Design-Klassiker, der schon seit der Eröffnung 1981 im Sportkaufhaus liegt: den Kautschukboden noraplan uni von nora systems. Dieser wurde auf Teilflächen erneuert, die sich nun optisch nahtlos an den Bestandsboden anschließen. Mit seiner dezenten puristischen Anmutung unterstreicht der Belag den zeitgemäßen Industrie-Look und fügt sich dabei zurückhaltend ins Ambiente ein.



Langlebiger Design-Klassiker



Beim Umbau von engelhorn sports stand das Einkaufserlebnis für die Kunden im Vordergrund. Attraktionen sind zum Beispiel eine Kletterwand, die Gipfelstürmer von der ersten bis in die fünfte Etage führt, sowie ein Golfsimulator. Die Innenarchitekten von Atelier 522 entfernten vor allem in den beiden oberen Etagen etliche Warenwände und Raumteiler, so dass nun mehr Tageslicht ins Gebäude gelangt. Ein wichtiges Gestaltungselement ist der Materialmix. Die Verkaufsbereiche präsentieren sich nach der Renovierung zwischen Beton und Metallgrid: Stilvolle, reduzierte Elemente prägen die Auslage, werden in Installationen aufgegriffen und lenken den Fokus auf die Produkte. Mit seinen hellen Grautönen – einmal in kalter und einmal in warmer Farbnuance – trägt noraplan uni dazu bei, die Exponate gekonnt in Szene zu setzen. nora Bodenbeläge sind aufgrund ihrer extrem dichten Oberfläche äußerst robust und daher ideal für hoch frequentierte Bereiche wie Verkaufsflächen geeignet. Weil sie nicht verfugt werden müssen, entstehen ein einheitliches Erscheinungsbild und eine ruhige Flächenwirkung.



Komfortabler Kautschukboden für ein entspanntes Einkaufserlebnis



Ein weiteres Plus: nora Bodenbeläge sind durch die Materialeigenschaften des Kautschuks dauerhaft elastisch. So entlasten sie Rücken und Gelenke und erleichtern das Gehen und Stehen. Da die Verkaufsmitarbeiter während ihrer Arbeitszeit häufig mehrere Kilometer laufen, trägt dieser Faktor entscheidend zu einem gesundes Arbeitsumfeld bei. Darüber hinaus vermindern die Beläge durch ihre Dauerelastizität den Gehschall und sorgen auf diese Weise für eine gute Raumakustik und eine geringe Geräuschkulisse, auch bei hohem Publikumsverkehr.



Die Zukunft des stationären Handels gehört dem Erlebniseinkauf: Modernes, architektonisches Shop-Design, unkonventionelle Ladenbaukonzepte und die passenden Materialien helfen dem Einzelhandel in den Städten dabei, breite Käuferschichten anzusprechen und in Ergänzung zum Online-Handel zusätzliche Kaufimpulse zu schaffen.



Bautafel



Objekt: engelhorn sports, Mannheim

Bauherr: Engelhorn KGaA, Mannheim, www.engelhorn.de

Innenarchitekt: Büro für Strategie und Gestaltung atelier 522, Markdorf www.atelier522.com

Produkte: noraplan® uni, Farben 1810 und 2454, ca. 450m²

Erstverlegung: 1981

Renovierung: 2 / 2018

Einsatzbereich: Verkaufsflächen

Copyright Fotos 1-3: Axel Heiter

Copyright Fotos 4-7:atelier 522, Marius Riether*

