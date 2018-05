Helme der Marken Nolan und X-lite - jetzt auch mit individuellem Lackdesign von helmade.com

Persönlicher Stil per Mausklick: Über das Online-Gestaltungstool von helmade.com sind ab sofort auch Helme von Nolan und X-lite verfügbar. Aktuell können das neue Race-Replica-Modell X-lite X-803 und der Jethelm X-201 mit wenigen Klicks via Internet individuell gestaltet werden. Die fertig lackierten Helme werden dann direkt nach Hause geliefert, weitere Helmtypen sind in Planung.





Es ist ein echtes Statement gegen den optischen Einheitsbrei: Das Team der Frankfurter Start-up-Firma helmade hat es sich zur Aufgabe gemacht, individuell gestylte Helme für Motorradfahrer und Rennsportfans via Internet zu realisieren. Über ein maßgeschneidertes 3D-Tool auf der Website www.helmade.com suchen sich die Kunden zunächst das von ihnen gewünschte Helmmodell aus und können es dann direkt online nach ihren Wünschen gestalten. Als Basis für die aufwändige Individual-Lackierung dienen bereits im System für jeden Helm hinterlegte Designvorschläge, die nach der Bestellung vom helmade-Team professionell und mit den kundenseitig gewünschten Farben und Effekten individuell umgesetzt werden. Alternativ realisieren die Design-Profis auch komplett frei entworfene Helmdesigns oder ergänzen die bestehenden Layouts mit zusätzlichen Grafiken oder Schriftzügen.



„Motorradfahren und das dazu passende Outfit ist immer auch eine Frage des persönlichen Stils“, sagt André Walek, Geschäftsführer der Nolangroup Deutschland. „Das sehr gut gemachte Online-Tool von helmade ermöglicht es jetzt, in wenigen Tagen und mit überschaubaren Kosten ein eigenes, professionell lackiertes Helmdesign zu bekommen. Das ist eine tolle Sache, die wir nach Kräften unterstützen.“ Als erster Schritt in der neuen Kooperation der Nolangroup Deutschland mit den Frankfurter Lackierprofis wurden jetzt die Helmtypen X-lite X-803 und X-201 in das innovative 3D-Design-System von helmade überführt und können dort via Internet gestaltet und bestellt werden. Aktuell sind für den X-803 fünf verschiedene, aufwändige Designs aus mehreren Einzelfarben im Racing-Look verfügbar. Hinzu kommt eine „Gradient“-Lackvariante mit einem Farbverlauf zwischen zwei Basisfarbtönen sowie die „Classic“-Option in zahlreichen Uni-Farben für X-803 und X-201.



„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden nun auch die beliebten Helme der Nolangroup anbieten können“, erklärt Christian Möhring Gründungsinitiator von helmade. „Unten den verschiedenen Styling-Optionen, die unser Team entwickelt hat, ist sicher für jeden etwas Passendes dabei. Ganz nach unserem Motto ‚Ein weißer Helm ist eine verpasste Gelegenheit‘ sind wir schon sehr gespannt, was die X-lite-Fans für ihre Helme an Designideen haben!“



Das Supersport-Modell X-803 und der Jethelm X-201 sind nur der Anfang in der nun gestarteten Kooperation der Nolangroup mit den Designspezialisten von helmade. Demnächst wird auch der Offroad-Helm X-502 in das Programm aufgenommen. Die Lieferzeit für die ganz persönlichen X-lite-Helme beträgt vier Wochen. Alles Weitere ist auf der Homepage von helmade unter der Adresse www.helmade.com zu finden.

Nolangroup Deutschland GmbH

Die Nolangroup - seit 1972 führend in der Helmherstellung



Die Nolangroup mit den drei Marken Nolan, X-lite und Grex ist einer der größten Hersteller von Schutzhelmen weltweit. Seit der Firmengründung im Jahre 1972 werden alle Helme der Nolangroup komplett im norditalienischen Bergamo entwickelt und gefertigt - nach den strengen EU-Normen in Sachen Material, Schadstoffe und Arbeitsschutz und mit zertifizierter Qualität (nach ISO 9001:2008).



Service und Ersatzteilversorgung sind langfristig gesichert, zudem gewährt die Nolangroup auf alle im Fachhandel gekauften Helme eine Garantie von fünf Jahren. Die Nolangroup Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Nolangroup S.p.A. Die Dependance mit Sitz in Esslingen am Neckar ist für Vertrieb, Service und Marketing in Deutschland zuständig.





